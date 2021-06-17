«Комсомолка» наградила победителей конкурса рисунков «На лугу пасутся Ко»

Дети и их родители были очень рады подаркам и пообещали и обязательно участвовать в дальнейших конкурсах «Комсомольской правды».

«Комсомольская правда-Крым» наградила маленьких победителей конкурса рисунков «На лугу пасутся Ко…», приуроченного к 1 июня — Международному дню защиты детей и Дню молока.

Напомним, конкурс проводился при поддержке Министерства образования, науки и молодежи Республики Крыма. Младшеклассники должны были сделать рисунок, посвященный пользе молока для здоровья, а также написать небольшой текст о том, какой у них самый любимый молочный продукт и почему.

с 21 по 30 мая читатели КП-Крым могли голосовать за понравившуюся работу. Всего свои голоса за участников отдали более 6,6 тысяч человек!

Победительницей в открытом голосовании стала Анна Соколянская – ученица 2-Б класса евпаторийской «Гимназия № 8». Двумя призерами конкурса наши спонсоры выбрали ученицу 3-В класса «Нижнегорской школы-лицея №1» Марию Ольховскую и первоклассника «Изумрудновской школы» Джанкойского района Кирилла Грицкана.

Все трое деток получили именные дипломы за подписью директора Симферопольского филиала АО «Комсомольская правда» Юлии Рудик и Министра образования, науки и молодежи Крыма Валентины Лаврик.

Но самое главное – победителей наградили вкусными молочными подарками от наших замечательных спонсоров.

Так, Сакский молокозавод ООО «ДК «Мегатрейд-Юг» подарил ребятам ассортимент своих натуральных молочных продуктов.

Торговая марка «Крымская коровка» порадовала деток подарочным набором «Вкусы Крыма». Ну а «Доброе мороженное» тоже не осталось в долгу – младшеклассники получили запасы мороженного и сертификаты на экскурсию по фабрике, где изготовляют любимое детское лакомство.

Также наши победители смогут бесплатно посетить «Парк миниатюр» и «Алуштинский аквариум» по пригласительным билетам.

Дети и их родители были очень рады подаркам и пообещали и обязательно участвовать в дальнейших конкурсах «Комсомольской правды». Ну а мы желаем нашим маленьким участникам крепкого здоровья и успехов в учебе.

Будьте активными, участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой»!

ПАРТНЕР КОНКУРСА РИСУНКОВ – Сакский молокозавод ООО «ДК «Мегатрейд-Юг»

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Наши дети заслуживают только натуральные, самые качественные продукты, которые будут укреплять здоровье ребят, а не вредить ему. Немногие молочные предприятия в Крыму могут похвастаться безупречной репутацией своей продукции. Сакский молокозавод ООО «ДК «Мегатрейд-Юг» один из таких производителей, снискавших всенародную любовь крымчан.

Наша молочная продукция:

Молоко 2,5% жира

Молоко топленое

Молоко Козье

Ряженка 2,5% жира

Простокваша 2,5% жира

Простокваша 1%, 0% жира

Творог кисломолочный

Творожный десерт

Масса творожная сладкая нежирная с изюмом, курагой, ванилином

Сырки глазированные, 15% жира, с ванилином, какао и плодово-ягодным наполнителем

Напиток кисломолочный 2,5% жира с плодово-ягодным наполнителем

Сметана 20%, 15% жира

Сыр мягкий

Сыр мягкий (из козьего молока)

Масло сладкосливочное крестьянское 72,5% жира

Масло сладкосливочное с какао «шоколадное» 62,0% жира

Продукты ООО «ДК «Мегатрейд-Юг» сделаны только из натурального крымского молока. При производстве всего ассортимента на заводе не используются консерванты, стабилизаторы, ультрапастеризация, кипячение – все то, что убивает вкус и полезные микроорганизмы. У продукции ООО "ДК "Мегатрейд-Юг" непродолжительный период хранения, а это и главный показатель того, что она качественная и настоящая.

Контактные данные

Адрес: Саки, Евпаторийское шоссе, 49

Телефон +7 (978) 823-59-49

Email: torgsmz1999@mail.ru

ПАРТНЕР КОНКУРСА РИСУНКОВ – Торговая марка «Крымская коровка»

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Торговая марка «Крымская Коровка» взяла лучшее у крымского полуострова и создала потрясающий сыр. Мы производим нашу продукцию, используя крымские ингредиенты, популярные на территории Крыма, так у нас есть сыры с крымскими травами (чабрецом и лимонником), сыр с настоящим сладким ялтинским луком, сыр «Крымские Сливки» и многие другие.

ТМ «Крымская Коровка» предлагает покупателям много уникальных видов плавленого сыра самого высокого качества, полутвердые и свежие сыры в большом ассортименте, а также очень вкусное сливочное масло, изготовленное на 100 % из сливок.

Продукция ТМ «Крымской Коровки» будет наполнять крымским настроением любое приготовление блюдо на вашем столе.

Наш сайт: https://crimeacow.com