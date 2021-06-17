«Комсомолка» наградила победителей конкурса рисунков «На лугу пасутся Ко»

Дети и их родители были очень рады подаркам и пообещали и обязательно участвовать в дальнейших конкурсах «Комсомольской правды».
«Комсомольская правда-Крым» наградила маленьких победителей конкурса рисунков «На лугу пасутся Ко…», приуроченного к 1 июня — Международному дню защиты детей и Дню молока.
Напомним, конкурс проводился при поддержке Министерства образования, науки и молодежи Республики Крыма. Младшеклассники должны были сделать рисунок, посвященный пользе молока для здоровья, а также написать небольшой текст о том, какой у них самый любимый молочный продукт и почему.
с 21 по 30 мая читатели КП-Крым могли голосовать за понравившуюся работу. Всего свои голоса за участников отдали более 6,6 тысяч человек!
Победительницей в открытом голосовании стала Анна Соколянская – ученица 2-Б класса евпаторийской «Гимназия № 8». Двумя призерами конкурса наши спонсоры выбрали ученицу 3-В класса «Нижнегорской школы-лицея №1» Марию Ольховскую и первоклассника «Изумрудновской школы» Джанкойского района Кирилла Грицкана.
Все трое деток получили именные дипломы за подписью директора Симферопольского филиала АО «Комсомольская правда» Юлии Рудик и Министра образования, науки и молодежи Крыма Валентины Лаврик.
Но самое главное – победителей наградили вкусными молочными подарками от наших замечательных спонсоров.
Так, Сакский молокозавод ООО «ДК «Мегатрейд-Юг» подарил ребятам ассортимент своих натуральных молочных продуктов.
Торговая марка «Крымская коровка» порадовала деток подарочным набором «Вкусы Крыма». Ну а «Доброе мороженное» тоже не осталось в долгу – младшеклассники получили запасы мороженного и сертификаты на экскурсию по фабрике, где изготовляют любимое детское лакомство.
Также наши победители смогут бесплатно посетить «Парк миниатюр» и «Алуштинский аквариум» по пригласительным билетам.
Дети и их родители были очень рады подаркам и пообещали и обязательно участвовать в дальнейших конкурсах «Комсомольской правды». Ну а мы желаем нашим маленьким участникам крепкого здоровья и успехов в учебе.
Будьте активными, участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой»!
ПАРТНЕР КОНКУРСА РИСУНКОВ – Сакский молокозавод ООО «ДК «Мегатрейд-Юг»
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Наши дети заслуживают только натуральные, самые качественные продукты, которые будут укреплять здоровье ребят, а не вредить ему. Немногие молочные предприятия в Крыму могут похвастаться безупречной репутацией своей продукции. Сакский молокозавод ООО «ДК «Мегатрейд-Юг» один из таких производителей, снискавших всенародную любовь крымчан.
Наша молочная продукция:
Молоко 2,5% жира
Молоко топленое
Молоко Козье
Ряженка 2,5% жира
Простокваша 2,5% жира
Простокваша 1%, 0% жира
Творог кисломолочный
Творожный десерт
Масса творожная сладкая нежирная с изюмом, курагой, ванилином
Сырки глазированные, 15% жира, с ванилином, какао и плодово-ягодным наполнителем
Напиток кисломолочный 2,5% жира с плодово-ягодным наполнителем
Сметана 20%, 15% жира
Сыр мягкий
Сыр мягкий (из козьего молока)
Масло сладкосливочное крестьянское 72,5% жира
Масло сладкосливочное с какао «шоколадное» 62,0% жира
Продукты ООО «ДК «Мегатрейд-Юг» сделаны только из натурального крымского молока. При производстве всего ассортимента на заводе не используются консерванты, стабилизаторы, ультрапастеризация, кипячение – все то, что убивает вкус и полезные микроорганизмы. У продукции ООО "ДК "Мегатрейд-Юг" непродолжительный период хранения, а это и главный показатель того, что она качественная и настоящая.
Контактные данные
Адрес: Саки, Евпаторийское шоссе, 49
Телефон +7 (978) 823-59-49
Email: torgsmz1999@mail.ru
ПАРТНЕР КОНКУРСА РИСУНКОВ – Торговая марка «Крымская коровка»
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Торговая марка «Крымская Коровка» взяла лучшее у крымского полуострова и создала потрясающий сыр. Мы производим нашу продукцию, используя крымские ингредиенты, популярные на территории Крыма, так у нас есть сыры с крымскими травами (чабрецом и лимонником), сыр с настоящим сладким ялтинским луком, сыр «Крымские Сливки» и многие другие.
ТМ «Крымская Коровка» предлагает покупателям много уникальных видов плавленого сыра самого высокого качества, полутвердые и свежие сыры в большом ассортименте, а также очень вкусное сливочное масло, изготовленное на 100 % из сливок.
Продукция ТМ «Крымской Коровки» будет наполнять крымским настроением любое приготовление блюдо на вашем столе.
Наш сайт: https://crimeacow.com