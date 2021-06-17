Что происходит в затопленной Керчи: уровень воды снижается, людей эвакуируют

Керчь все еще парализована водой. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В восточном Крыму продолжают устранять последствия подтопления, вызванные обильными осадками, которые прошли в ночь на 17 июня. Так, по данным пресс-службы ГУ МЧС по РК, было подтоплено 292 придомовых территории, из них 248 в Керчи. Также из-за непогоды затоплено часть домов в селах Новоотрадное и Приозерное Ленинского района.

Керчане вызволяют автомобили из водного плена. Фото: Сергей Бороздин/Facebook

- Вода бесспорно уходит, ситуация нормализуется, эвакуация населения практически проведена. Но Керчь еще затоплена водой, люди подходят и просят спасателей, чтобы их переправили с одного берега на другой. В Приозерном продолжаются подворовые обходы. Спасатели подходят и спрашивают, чем могут помочь, - сообщили КП-Крым в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

При этом в ведомстве затруднились спрогнозировать, когда из города полностью уйдет вода. Все будет зависеть от погоды.

Местами вода все еще по колено. Фото: Сергей Бороздин/Facebook

В керченской горбольнице №1 остается подтопленным цокольный этаж – там уровень воды достигает 1,2 метра. Больных эвакуировать не планируют. Спасатели отмечают, что ситуация стабильная, никто из пациентов и сотрудников не пострадал.

Медучреждение подключили к резервному источнику электропитания. Однако из-за того, что к больнице трудно подъехать, была изменена маршрутизация пациентов. Их направляют в Ленинскую центральную районную больницу, Керченскую городскую больницу №3 и частично в Феодосию, сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

КЕРЧАН РАССЕЛИЛИ В ГОСТИНИЦЫ

По данным главы администрации Керчи Сергея Бороздина, в местную гостиницу заселяют около 50 человек, которых эвакуировали из затопленных домов. Спасательная операция продолжается, в ней задействованы 283 человека, 27 единиц техники, 20 плавсредств.

Людей из затопленных домов расселяют в гостиницы. Фото: Сергей Бороздин/Facebook

По данным спасателей, всего из зоны подтоплений в восточном Крыму эвакуировали 125 человек, из них 40 – в селе Приозерное, 15 – в селе Новоотрадное, 70 – в Керчи.

Спасатели продолжают эвакуировать горожан. Фото: ГУ МЧС по Крыму

ГАЗ, ВОДА И СВЕТ

Бригады сотрудников госпредприятий «Крымгазсети» и «Крымэнерго» продолжают устранять последствия непогоды. Без газа в Керчи остаются 123 человека, без света – 40 тысяч в Керчи, Симферополе, Кировском, Сакском, Ленинском, Симферопольском и Белогорском районах.

Из-за ветра и дождя в городе попадали деревья Фото: Юлия МАРКИНА

Глава мэрии города Сергей Бороздин призвал керчан временно не пить воду из крана.

- В условиях чрезвычайной ситуации природного характера, возникшей из-за подъема уровня воды в городских реках, затопления территорий вследствие непогоды, необходимо воздержаться от употребления воды в пищу и использования продуктов питания, попавших в воду, - заявил он.

По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма, водопроводная вода в Керчи соответствует санитарным нормам, но в условиях чрезвычайной ситуации не рекомендуется ее пить. Контроль за качеством воды усилен.

Большая часть города не была отключена от водоснабжения, за исключением микрорайона Аршинцево. Жители будут обеспечены водой до ночи за счет резервуаров. В МинЖКХ отметили, что обеззараживание воды происходит в ручном режиме, так как станция обеззараживания обесточена.

ЧТО С ПРОДУКТАМИ?

Корреспондент КП-Крым, находящаяся в Керчи отмечает, что многие продуктовые магазины сейчас закрыты из-за того, что нет света. Некоторые работают за счет дизель-генераторных установок. Недостатка в продуктах нет, правда, хлебные полки в большинстве бакалейных точек пустуют.

Некоторые магазины закрыты из-за того, что нет света Фото: Юлия МАРКИНА

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ НЕПОГОДА

По данным синоптиков, в ближайшее время не стоит ждать улучшения погоды в Крыму. Циклон, который стал причиной затопления восточной части полуострова, покинет Крым только завтра, сообщила «Комсомолке» начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По всему полуострову еще можно ожидать сильные ливни. Под вечер они ослабеют и переместятся в акваторию Черного моря. Уже завтра, 18 июня, температура воздуха постепенно будет повышаться, а днем даже выглянет солнце. В Симферополе в пятницу столбики термометра поднимутся до 23 градусов, а на выходных - до 26-27 градусов.

Напомним, в восточной части Крыма был введен режим ЧС из-за последствий непогоды. В ночь на 17 июня в Керчи выпала двойная месячная норма осадков. Спасатели до сих пор эвакуируют горожан из затопленных мест.

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