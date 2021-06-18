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Общество18 июня 2021 11:50

Коронавирус в Крыму, последние новости на 18 июня: Уже 156 заболевших за сутки

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 18 июня
Никита ПОЛЬКОНикита ПОЛЬКО
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Прививка - единственный способ остановить вирус.

Прививка - единственный способ остановить вирус.

Фото: Архив "КП"

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 487 человек, стационарное (covid и пневмония) - 1881.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 45628 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 42088.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК.

Данные Минздрава РК.

За 17 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 156 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 98 выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 случаев завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5255 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 134 человек, выздоровевших за весь период - 42 088 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 55 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города. 46 человек выписаны с выздоровлением, скончались двое пациентов в возрасте 43 и 87 лет. Всего в городе с начала пандемии было выявлено 15 513 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 14 135 человек выздоровели, 708 пациентов скончались.

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