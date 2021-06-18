Коронавирус в Крыму, последние новости на 18 июня: Уже 156 заболевших за сутки

Прививка - единственный способ остановить вирус. Фото: Архив "КП"

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 487 человек, стационарное (covid и пневмония) - 1881.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 45628 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 42088.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК.

За 17 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 156 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 98 выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 случаев завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5255 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 134 человек, выздоровевших за весь период - 42 088 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 55 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города. 46 человек выписаны с выздоровлением, скончались двое пациентов в возрасте 43 и 87 лет. Всего в городе с начала пандемии было выявлено 15 513 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 14 135 человек выздоровели, 708 пациентов скончались.

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