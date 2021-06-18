Крым попросит Путина помочь с выплатами для пострадавших от потопа

Сергей Аксенов доложит президенту о ситуации с последствиями непогоды. Фото: Архив "КП"

Власти Крыма будут просить президента Владимира Путина помочь организовать компенсационные выплаты пострадавшим от стихии жителям восточной части Крыма. Списки граждан и сумма ущерба будут подготовлены к вечеру 18 июня.

Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, чтобы оформить выплаты на пострадавший транспорт и имущество, властям потребуется вносить изменения в законодательство. Тут поможет министр экономразвития РФ Максим Решетников.

- Сегодня до 19.00 будут опубликованы все данные о том, кто, куда, в каком порядке подает заявления о компенсации ущерба - это касается и жилого имущества, и автомобильного транспорта. К сожалению, по автомобильному транспорту нет в федеральном законе еще чёткого понимания, как это сделать, - сказал Аксенов.

Напомним: в ночь на 17 июня сильные ливни прошли на востоке Крыма, в Керчи выпало две месячные нормы осадков. Несколько улиц и более 230 частных и многоквартирных домов оказались затоплены. Сегодня некоторые районы Керчи по-прежнему остаются подтопленными. Сотрудники МЧС продолжают откачивать воду во дворах.

В затопленной дождями Ялте введен режим чрезвычайной ситуации. Чтобы избежать пробок на трассе, в районе Октября закрыт въезд в город. Также движение транспорта приостановлено для расчистки последствий сели, которые сходят в разных местах.

В Алупке и Ялте сильные ливни привели к подтоплению двух домовладений. Спасатели эвакуировали в безопасную зону семь человек.

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