«Такого не было сто лет»: В Ялте выпало три месячные нормы осадков

Сильные ливни обрушили на город в ночь на 18 июня. Фото: соцсети

Количество выпавших в Ялте осадков, сопоставимое с нынешним, не наблюдали на южном берегу с 1965 года. По словам специалиста центра ФОБОС Евгения Тишковца, на юге Крыма выпало 350% месячной нормы осадков, что сравнимо с вылитой бочкой воды на один квадратный метр.

Как отмечает глава города Янина Павленко, подтопленными остаются центральная и хозяйственная части города.

Как сообщила Павленко, сильные дожди и выход из берегов двух рек в Ялте не угрожают проживающим в гостиницах курорта туристам.

- Две реки у нас, вдоль русел идет конкретное подтопление. Людей эвакуируем, работают военные, все службы Республики Крым. В гостиницах нашим туристам в средствах размещения ничего не угрожает, - цитирует Павленко ТАСС. - На месте работает министр курортов и туризма, глава республики держит ситуацию на личном контроле.

Эвакуированных людей помогает размещать и местный бизнес. Жертв нет, а среди пострадавших от последствий непогоды всего восемь человек. У одного сломана лодыжка, остальные семь получили незначительные травмы.

При этом власти до понедельника подготовят новый план расчистки русел рек, чтобы предотвратить в дальнейшем подтопления из-за ливней, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Каждое ведомство полностью проходит сейчас ногами каждую речку, каждую траншею, все, что можно для водоотведения. До понедельника будут все планы, и бюджетные деньги на это выделяем еще раз, - уточнил он,

Напомним, что циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба.

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