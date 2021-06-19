Коронавирус в Крыму, последние новости на 19 июня: Выявлено еще 166 случаев заболевания

Специалисты ведут обследование крымчан. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Пресс-служба Министерства здравоохранения Крыма сообщает, что на сегодняшний день в регионе амбулаторное лечение с диагнозом COVID-19 проходят 519 мужчин и женщин, стационарное (COVID-19 и пневмония) – 1906 человек.

Всего по данным Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за все время коронавирусной инфекции выявлено 45794 положительных на ковид, удалось вернуть здоровье 42205 заболевшим. Летальный исход в 1442 случаях.

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Статистика заболевания ковидом. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Крыма

За минувшие сутки в городах и селах РК зафиксировали 166 новых случаев ковидом, из которых 117 человек сами обратились в медицинские учреждения, 45 заболевших выявили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям COVID-19, а 4 случая привезли из-за рубежа.

Специалисты за сутки протестировали на коронавирусную инфекцию 4548 мужчин и женщин. Выписали из больниц 117 выздоровевших, пять человек не удалось спасти.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое на 19 июня зафиксирован 61 новый случай заболевания коронавирусом. 60 человек выписаны домой из ковидных отделений, сутки прошли без летальных исходов. Всего за время пандемии в Севастополе заболели COVID-19 15 574 мужчин и женщин. Выздоровели 14 195 человек, 708 не удалось спасти.

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