В тесноте, да не в обиде: Осилит ли Крым планку в 10 миллионов туристов

В 2021 году Крым принял рекордное количество отдыхающих. Фото: Архив КП.

Рекордные 9,5 миллиона туристов за год для Крыма могут оказаться только началом. По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, регион готов принять и 10 миллионов отдыхающих, оставляя далеко позади показатели советских лет. Однако все будет зависеть от того, поймает ли Крым волну ожиданий туристов, и будет ли цена соответствовать качеству.

- Если мы будем соответствовать ожиданиям туристов, то, может, и больше 10 миллионов будет, - сказал Аксенов на итоговой пресс-конференции.

По мнению руководителя Ассоциации малых отелей Крыма Натальи Стамбульниковой, полуостров действительно может принимать гораздо больше отдыхающих. В том случае, конечно, если все эти люди не поедут в Крым одномоментно, да еще и летом. Инфраструктура курортных городков и поселков такого наплыва попросту не выдержит, а дороги застынут в пробках, считает эксперт.

- Сложно увеличить загрузку и трафик летом, если не будет доработана инфраструктура. Набережные есть не везде, будет транспортный коллапс в регионах, - говорит Стамбульникова.

По словам отельера, увеличивать посещаемость нужно в межсезонье. Загруженность санаториев в октябре, ноябре и предпраздничном декабре должна быть на порядок выше.

Пока же Новый год в Крыму пользуется меньшим спросом, чем зимний отдых на вновь открытых для россиян Мальдивах, Египте или Дубаи, отмечает генеральный директор Mriya Resort Самвел Саруханян. Загрузка отелей в целом по Крыму, по его данным, в этом году ниже почти на треть.

- Есть факторы, связанные именно с туристическим восприятием региона. Во-первых, в регионе нет масштабных мероприятий или точек привлечения на Новый год…На мой взгляд, в нашей стране важно создавать туристические продукты, которые оживают в такие знаковые события, как Новый год. Например, Южная резиденция Деда Мороза… или горнолыжный отдых в Крыму. На данный момент в этом направлении есть единичные туристы, но нет массового потока, - рассказал КП Саруханян.

По его мнению, масла в огонь подливают масс-медиа, постоянно пишущие про коронавирус и связанные с ним ограничения, стихийные бедствия в Крыму и «возможность военных действий».

Тем не менее спрос на новогодние праздники в крупных гостиничных комплексах остается стабильно высоким. За счет уникальных шоу-программ загрузка отелей в новогоднюю ночь достигает 95%.

По данным министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, в новогодние праздники Крым примет порядка 300 тысяч туристов, это почти на 60 тысяч больше, чем в прошлом году. При том, то QR- коды при заселении остаются в силе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Когда звезда не звезда: В Крыму начали проверять отели на соответствие заявленной категории

Первыми под сомнения попали объекты с сертификатом «Курортного Крыма» (подробнее)

Точность 98%: В Крыму стартовал выпуск экспресс-тестов на ковид

Производственная площадка открылась в Симферополе (подробнее)