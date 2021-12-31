Коронавирус в Крыму, последние новости на 31 декабря: Плюс 107 новых заболевших

На полуострове в силе масочный режим. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму заболевших с каждым днем становится меньше. Оптимистичная статистика позволила смягчить антиковидные меры: власти отменили требование о предъявлении QR-кода в общественных мест до 20 января. Свободный доступ открыт в рестораны, бары и кафе, салоны красоты, театры, торговые центры и так далее. Но, позвольте заметить, что масочный режим в силе, его никто не отменял.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК.

В Министерстве здравоохранения Республики Крым обнародовали официальную статистику за минувшие сутки:

- Зарегистрировано 107 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 126 877 положительных на COVID-19.

За последние 24 часа смогли избавиться от опасной хвори 195 мужчин и женщин, за все время пандемии количество выздоровевших - 118 202.

Не обошлось, к сожалению, без потерь: за прошедшие сутки 25 умерших. Всего летальных исходов - 4349.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По данным пресс-службы Правительства Севастополя на 31 декабря в городе-герое зарегистрированы 49 новых случаев заболевания COVID-19.

104 человека выписаны домой после выздоровления. Но не всех удалось спасти: умерли два человека, оба в возрасте 63 лет.

Всего за пандемию в Севастополе заболели 52 700 мужчин и женщин. Выздоровели 50 092 человека, 1 840 умерли.

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