Коронавирус в Крыму, последние новости на 1 января: Плюс 98 новых заболевших

Пункты вакцинации от коронавируса работают во время зимних каникул. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Новогодняя статистика по ковиду радует своими оптимистичными цифрами! Вот и народ может сполна насладиться зимними каникулами, потому что власти на время отменили требование о предъявлении QR-кода в общественных мест. Без проблем и нервотрепки можно посещать рестораны, бары, кафе, салоны красоты, театры, торговые центры и еще уйму заведений. Почему COVID-19 пошел на убыль?! Возможно, свою лепту внесла масштабная прививочная кампания. Кстати, пункты вакцинации продолжают работу и во время зимних каникул.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: данные Минздрава РК

В Министерстве здравоохранения Республики Крым обнародовали официальную статистику за минувшие сутки:

- Зарегистрировано 98 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 126 975 положительных на COVID-19.

Медики отмечают, что за сутки выздоровело 189 мужчин и женщин. За все время пандемии ковида врачи спасли 118 391 заболевших.

Летальных исходов – 22 случая, всего новая коронавирусная инфекция забрала жизни у 4371 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По данным пресс-службы Правительства Севастополя на 1 января в городе-герое зарегистрированы 47 новых случаев заболевания COVID-19.

Избавились от опасной хвори - 82 человека. Радостная весть – нет умерших!

В общей сложности во время пандемии заболели ковидом 52 747 мужчин и женщин, из них 1 840 умерли.

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