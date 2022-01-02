Коронавирус в Крыму, последние новости на 2 января: Выявлено еще 95 случаев заболевания

Массовая вакцинация дала результат в контроле над распространением коронавируса Фото: архив "КП"

В Крыму в период новогодних и рождественских праздников продолжается кампания по иммунизации от коронавируса. Работают стационарные и мобильные прививочные пункты. За уточнением нужно обращаться по номерам «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым 122, 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12, а также межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 8-800-234-45-01.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 127 тысяч 70 случаев COVID-19. Справились с болезнью 118 тысяч 504 человека. Умерли 4 тысячи 392 пациентов.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрированы 95 случаев новой коронавирусной инфекции. Выписаны с выздоровлением за сутки 113 человек. Умер 21 пациент. Лаборатории за сутки выполнили исследования 1275 проб на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19. С выздоровлением выписан 51 пациент, умерли 2.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 52 тысячи 797 человек. Выздоровели 50 тысяч 167 инфицированных, 1842 умерли.

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