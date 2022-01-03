Коронавирус в Крыму, последние новости на 3 января: еще 90 заболевших

С начала пандемии в республике выявили 127 160 зараженных ковидом Фото: Архив "КП"

В Крыму продолжает снижаться количество заболевших коронавирусом. Напомним, что в республике отменили qr-коды для посещения общественных мест до 20 января в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации.

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Данные Министерства здравоохранения РК

В Крыму за 2 января зафиксировали 90 человек с коронавирусом. С начала пандемии выявили 127 160 зараженных ковидом, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

За сутки лаборатории обследовали на коронавирус 25 человек.

Выздоровели за минувшие сутки 74 человека, за весь период с начала пандемии – 1188 578 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 3 января в Севастополе зарегистрировали 60 случаев коронавируса, 64 человека выписали после перенесенного ковида. Скончались два человека в возрасте 74 и 84 лет, сообщили в пресс-службе правительства города.

С начала пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 857 человек.

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