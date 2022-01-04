Коронавирус в Крыму, последние новости на 4 января: плюс 84 заболевших

Суточный прирост заражений коронавирусом в Крыму приблизился к показателям начала апреля. Фото: Архив КП.

Заболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает снижаться. До 20 января в республики разрешено посещение общественных мест и торговых центров без QR—кодов.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За минувшие сутки коронавирус в Крыму подтвердился у 84 человек. Таким образом суточный прирост заболевших вернулся к показателям начала апреля прошлого года. В целом менее сотни заражений в день медики фиксируют в Крыму уже несколько дней подряд.

В то же время за трое суток от Covid-19 скончались 63 человека – коронавирус забирал жизни 21 человека в день.

По данным Министерства здравоохранения республики, за сутки лаборатории обследовали на коронавирус 510 человек.

Выздоровели за минувшие сутки 87 человек, за весь период с начала пандемии – 118 665 человек.

Данные Министерства здравоохранения РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 4 января в Севастополе зарегистрированы 59 новых случаев заболевания COVID-19. 11 человек выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 74 до 92 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 916 человек. В настоящий момент выздоровели 50 242 человека, 1 847 умерли.

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