Парад планет и звездопад Квадрантиды: В Крыму наблюдают яркие астрономические явления

Метеорный поток Квадрантиды в ночь с 3 на 4 января 2019 года. Фото: Ули Фер/Московский планетарий

В новогодние праздники жители планеты могут наблюдать яркие астрономические события этого года. Некоторые из них особенно хорошо видно на Юге России, в том числе и в Крыму. Как рассказал «Комсомолке» заведующий лабораторией физики Солнца Крымской астрофизической обсерватории Юрий Цап, в первую неделю нового года в Крыму можно наблюдать яркий метеорный поток Квадрантиды. Пик его активности пришелся на 3 января, когда мощность звездопада составила 120 метеоров в час или 1-2 метеора в минуту. Постепенно сила метеорного потока будет ослабевать.

- Это действительно красочное явление, когда звезды вспыхивают и приближаются к земной атмосфере. Все эти метеорные потоки наблюдаются в течение двух недель и потом начинают слабеть. Обычно это около сотни метеоров в час. Если же это слабый поток, то это десятки метеоров. Все это сгорающие в атмосфере остатки комет, - рассказал ученый.

Квадрантиды- это метеорный поток с радиантом на границе созвездий Волопаса и Дракона. На звёздных картах начала XIX века эта область обозначалась созвездием Стенного Квадранта. Название Квадрантиды осталось до сих пор.

По информации сотрудников Московского планетария, лучшее время для наблюдений за звездопадом Квадрантиды- с полуночи и до рассвета. Причем Луна не мешает наблюдению метеоров.

Еще одно астрономическое явление начала года, которое можно наблюдать и в Крыму, – парад планет. За один вечер в небе можно увидеть сразу все планеты, кроме Марса. С конца декабря Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и Венера сияют новогодней гирляндой, постепенно уходя за горизонт вслед за Солнцем, отмечают в планетарии.

- Недалеко от Венеры располагаются Меркурий и Плутон, они тоже участвуют в параде, но скрыты в ярких лучах Солнца и не наблюдаемы. Увидеть сразу всю новогоднюю небесную «гирлянду» из планет можно начиная с утра, когда виден Марс, и продолжая вечерами с 16:00 до 18:00. Все светила находятся низко на юго-западе и постепенно уходят за горизонт. Лучшее время наблюдения - 17:00, так как после 18:00 скрывается за горизонтом Венера, к 19:00 - Сатурн, а после 20:30 - Юпитер. Нептун можно наблюдать до полуночи, а Уран – всю ночь, правда, только в телескопы, - отметили в Московском планетарии.

4 и 5 января к новогоднему параду планет присоединится серп молодой Луны. А продлится парад планет до 7 января.

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