Житель Севастополя нашел таракана в банке с огурцами в супермаркете

В одном из магазинов Севастополя продавались консервированные огурцы с тараканом. Фото: Черный список Севастополь/Вконтакте Фото: другой источник.

Житель Севастополя обнаружил таракана в банке с консервированными огурцами, которую собирался купить в одном из магазинов города. Фото «уникальной» находки севастополец выложил в соцсети. По всей видимости, большой черный таракан попал в банку на производстве – его залили рассолом вместе с огурцами, закрыли крышкой и отправили в продажу.

Пользователи соцсети шутят, называя таракана мясной добавкой и вспоминая, что сами находили в продуктах питания. А кто-то даже увидел в таракане символ богатства.

- Просто не поняли еще! Новый год, однако, мечты сбываются! Деньги загадывали, признавайтесь?- написала одна из пользователей.

Судя по фотографии, огурцы с тараканом автор поста в магазине все же не купил. На заднем плане видно, что фото сделано не дома, а в магазине.

Судя по фото, таракана в банке севастополец заметил еще в магазине. Фото: Черный список Севастополь/Вконтакте

Напомним, в сентябре крымчанка нашла в хлебе отраву для тараканов. Как отметили в Роспотребнадзоре, если в продукт попал посторонний предмет, в первую очередь нужно написать претензию на имя руководителя магазина. Если в течение 10 дней вопрос о компенсации не решен, стоит написать жалобу в управление Роспотребнадзора.

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