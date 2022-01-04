Крымские модели и дизайнеры готовятся к Неделе моды в Дубае

Крымские модели выходят на международный уровень. Фото: пресс-служба КНМ

Крымские модели и дизайнеры готовятся к Dubai Fashion week Russian Edition. Неделя моды в Дубай состоится с 6 по 9 января. Крым на ней будет представлять подростковый бренд liloveli и 17 юных моделей в возрасте от 11 до 14 лет, уже имеющих опыт работы на подиумах Москвы, рассказала КП основатель Крымской недели моды Лана Верина.

- Это выход на международный уровень, возможность показать, что мода в Крыму существует. И здесь есть интересные и очень достойные дизайнеры и модели, - рассказала Верина.

В Дубай Крым представят 17 юных моделей. Фото: пресс-служба КНМ.

Dubai Fashion week Russian Edition - это один из проектов организаторов Крымской недели моды. Он проводится уже в третий раз. Его участниками становятся модели и дизайнеры со всей России.

- Об участниках пошлых сезонах узнали, у них появились новые клиенты, публикации в международных журналах. За прошлый год мы представили на международном уровне трех крымских дизайнеров - это Мила Вин (Симферополь), Светлана Анохина (Севастополь), и бренд liloveli (Симферополь). Их знают как в Крыму, так и в России. Все они постоянные участники Крымской недели моды, а также участники Недели моды в Москве у Славы Зайцева, - отметила Верина.

Крымские модели работают по всему миру. Фото: пресс-служба КНМ.

В 2021 году лицом миланской недели моды стала севастопольская модель Маргарита Метлинова, а лицом недели моды в Дубай и Крымской недели моды -2021 – модель из Симферополя Мария Тюмина. Афиши Dubai Fashion week Russian Edition двенадцатилетняя Мария украсит и в этот раз.

В показах участвуют дети в возрасте от 11 до 14 лет. Фото: пресс-служа КНМ.

В этом году крымские дизайнеры и модели будут покорять и подиумы Парижа. Организаторы в поиске участников Парижской недели моды.

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