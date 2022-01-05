Крымский диетолог рассказала, как не поправиться в период новогодних праздников

В перерывах между походами в гости можно устроить разгрузочный день Фото: "КП" Архив

Продолжается череда новогодних застолий, а не за горами еще несколько праздников – Рождество Христово и полюбившийся россиянами Старый Новый год. Все эти даты подразумевают под собой встречи с родственниками и друзьями и, конечно же, приготовление и угощение вкусной едой. Часто после череды праздников люди жалуются не только на плохое физическое состояние, но и переживают о набранных килограммах. Некоторых дам лишний «плюс» на весах и вовсе вгоняет чуть ли не в депрессивное состояние.

Крымский диетолог, доцент Медицинской академии КФУ им. В.И. Вернадского Алла Юрьева рассказала, как приятное сделать полезным и не набрать несколько лишних кило после новогодних застолий. Эксперт уверена, что главный секрет в том, чтобы правильно подбирать рацион, потреблять пищу умеренно и следить за балансом калорий. Также очень важно не садиться за стол голодным. Диетолог советует заранее перекусить фруктами, йогуртом или заваренными овсяными хлопьями.

Тем, кто в период каникул не хочет заморачиваться с подбором рациона, эксперт по питанию советует отказаться от употребления явно жирных блюд. Но даже если вы придерживаетесь правильно питания, то вовсе отказывать в себе в угощениях на новогоднем столе не стоит.

- Сервировка такого праздничного стола может быть представлена в виде мини-закусок, порционных салатов и с минимальным количеством выпечки. Для заправки салатов, например, использовать более легкие ингредиенты, тот же майонез можно разбавить или заменить греческим йогуртом, а вместо растительного масла добавить лимонный сок, горчицу. Не набрать лишнего за новогодним столом поможет отсутствие блюд, которые содержат рафинированный сахар, - отмечает Алла Юрьева.

Сохранить фигуру поможет и баланс калорий. Не нужно чрезмерно употреблять алкоголь, закусывая жирной белковой пищей. Это лишь повысит аппетит.

Также в перерывах между походами в гости можно устроить разгрузочный день или, к примеру, включить как можно больше активного отдыха. Это поможет сместить фокус, и задача будет в том, что нужно будет потратить больше калорий, чем накопить.

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