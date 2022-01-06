Коронавирус в Крыму, последние новости на 6 января: заболели 74 человека

Заболеваемость коронавирусом в Крыму идет на спад. Фото: Архив КП.

Заболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает снижаться. По данным министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки ковид подтвердился у 74 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

5 января лаборатории исследовали на коронавирус 2 157 человек. Выписаны с выздоровлением 73 человека. Таким образом всего с начала пандемии Covid-19 в Крыму переболели 118 810 человек.

Не справились с болезнью 4 473 человека. Только за минувшие сутки от коронавируса скончались 20 человек.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По данным на 6 января в Севастополе зарегистрированы 63 новых случая заболевания COVID-19. 13 человек выписаны после выздоровления. 4 человека в возрасте от 39 до 79 лет скончались. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 040 человек. Выздоровели 50 280 человек, 1 856 умерли.

В Севастополе продолжается прививочная компания. По состоянию на 6 января в город поступило более 339 тысяч доз вакцины.

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