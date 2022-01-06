Это не проблема: Эксперт назвал условия для захода в Крым федеральных операторов связи

По мнению политолога, вопрос развития мобильной связи в Крыму связан с привлечением инвестиций. Фото: Архив КП.

Проблема с предоставлением качественной мобильной связи в Крыму и отсутствием на региональном рынке федеральных операторов не настолько связана с санкциями, как принято считать, уверен крымский политолог Владимир Джаралла. По его мнению, крупные российские компании вполне могут зайти в Крым под другими брендами, как это уже делают некоторые торговые сети. Для этого у них должна быть экономическая заинтересованность.

-На самом деле это не проблема. На языке экономики это называется привлечение инвестиций. Все то, что существует на материке, можно создать в Крыму в качестве аналогов либо под другим названием. От компьютерных технологий до торговых сетей. Вопрос лишь в квалификации управленцев,- отметил в разговоре с КП Джаралла.

Решить вопрос с развитием мобильной связи и сети Интернет в Крыму президент Владимир Путин поручил до 1 августа. Об этом говорится в перечне поручений, данных по итогам ежегодной пресс-конференции главы государства. Ранее президент пообещал, что проблема с мобильной связью в Крыму будет решена.

Глава республики Сергей Аксенов в свою очередь сообщил, что интерес к заходу в Крым проявляют два оператора мобильной связи, работающих в других регионах страны. Однако он не уточнил, когда планируется появление новых игроков на рынке сотовой связи в Крыму.

Сейчас крупные российские мобильные операторы на полуострове не работают, опасаясь санкций. Крымчане пользуются услугами операторов «К-Телеком», который работает под брендом Win-mobile, КТК-Телеком («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком». Многие пользуются сим-картами компании МТС, купленными в соседнем Краснодарском крае.

Жители полуострова продолжают жаловаться на проблемы со связью или невозможностью осуществлять звонки.

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