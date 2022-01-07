Коронавирус в Крыму, последние новости на 7 января: плюс 69 зараженных

С начала пандемии в республике зафиксировали 127 466 положительных на Covid-19 Фото: "КП" Архив

В Крыму ежедневно снижается количество заболевших коронавирусом. Так, за минувшие сутки заболели 69 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

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Фото: Данные Министерства здравоохранения РК

С начала пандемии, по данным Минздрава РК, в республике зафиксировали 127 466 положительных на Covid-19. За сутки лаборатории Крыма обследовали на ковид 2 016 человек.

Выздоровели за сутки 68 человек, за весь период с начала пандемии - 118 878 человек.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

На 7 января в Севастополе зафиксировали 58 случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства города. 65 человек выписаны после выздоровления. Скончались 3 человека в возрасте от 71 года до 82 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 098 человек.

В настоящий момент выздоровели 50 345 человек, 1 859 умерли.

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