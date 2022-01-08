Коронавирус в Крыму, последние новости на 8 января: плюс 81 заболевший

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Архив "КП"

С 1 января 2022 года суточный прирост инфицированных коронавирусом на территории Республики Крым не превышал 100 человек. Так, за истекшие 24 часа был зарегистрирован 81 новый зараженный. Такие данные приводит Минздрав РК.

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Данные Минздрава РК

Всего с начала пандемии в регионе заболели 127 547 человек, за этот же период 118 937 пациентов выздоровели, 59 - за истекшие сутки.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 799 человек, - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала пандемии от новой коронавирусной инфекции в регионе скончались 4 496 человек, 9 - за последние 24 часа.

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По состоянию на 8 января в Севастополе зарегистрированы 63 новых случая заболевания Covid-19. 72 человека выписаны после выздоровления. Умерли 4 человека в возрасте от 62 лет до 91 года.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 161 человек. В настоящий момент выздоровели 50 417 человек, еще 1 863, к сожалению, умерли.

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