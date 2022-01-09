Коронавирус в Крыму, последние новости на 9 января: плюс 68 заболевший

Всего с начала пандемии было выявлено 127 615 заболевших Covid-19. Фото: Архив "КП"

В Крыму, по данным регионального Минздрава, за последние сутки зарегистрировали 68 новых случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии было выявлено 127 615 заболевших Covid-19.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 251 человек.

За сутки от коронавируса излечилось 56 человек. Выздоровевших за весь период -118 993.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое на утро 9 января было зафиксировано 67 новых случаев заболевания COVID-19. 30 человек выписали после выздоровления. Умерли 5 человек в возрасте от 49 лет до 91 года.

- По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 228 человек. В настоящий момент выздоровели 50 447 человек, 1 868 умерли, - отметили в пресс-службе правительства города.

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