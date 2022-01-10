Коронавирус в Крыму, последние новости на 10 января: плюс 66 заболевших

Всего с начала пандемии было выявлено 127 681 заболевших Covid-19. Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму, по данным регионального Минздрава, за последние сутки зарегистрировали 66 случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии было выявлено 127 681 заболевших Covid-19.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 484 человека, - отметили в пресс-службе ведомства.

Количество выздоровевших за сутки составило 56 человек, а за весь период - 119 047.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое на утро 10 января выявили 65 случаев заболевания COVID-19.85 человек выписаны после выздоровления. Умерли 5 человек в возрасте от 75 до 90 лет.

- По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 293 человека, - отметили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В настоящий момент выздоровели 50 532 человека, 1 873 умерли.

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