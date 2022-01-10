Вода из-под Азовского моря может быть использована как питьевая

Буровая установка в Азовском море. Фото: Архив КП.

Обнаруженная под Азовским морем вода может быть использована как питьевая. Об этом говорится в презентации по итогам 2021 года, которую выложил у себя в Instagram вице-премьер правительства РФ, курирующий Крым, Марат Хуснуллин. Однако употреблять в пищу добытую из-под дна моря воду можно при условии ее специальной подготовки, отмечается в презентации.

- Найдена слабоминерализованная вода, являющаяся условно питьевой (пригодна для использования в технических целях: полив, система нагрева и охлаждения). При наличии необходимой водоподготовки вода может быть использована как питьевая, - говорится в документе.

Отмечается, что работа по поиску питьевой воды под Азовским морем продолжается.

Буровые работы в акватории Азовского моря стартовали весной 2021 года. Первые добытые пробы воды были направлены на анализ в московскую лабораторию в июле. Ученые между тем раскритиковали идею добывать воду из-под дна моря, называя проект нецелесообразным. По их данным, пресная вода в скором времени непременно будет замещаться соленой и все равно станет непригодной к употреблению.

До 2014 года около 90% потребности полуострова в воде обеспечивала вода из Северо-Крымского канала, который был перекрыт украинской стороной. В Крыму стали искать альтернативные источники водоснабжения. Одним из вариантов водообеспечения полуострова стала добыча воды из под дна Азовского моря.

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