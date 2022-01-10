Эксперты прогнозируют в Крыму дальнейший кадровый кризис и громкие задержания

Здание правительства Крыма. Фото: Архив КП

Проблема острой нехватки управленцев в Крыму будет доминировать и в дальнейшем.

Напомним, в конце 2021 года в Крыму прокатилась волна отставок и задержаний чиновников. Были взяты под стражу экс-вице-премьер Евгений Кабанов, которого обвиняют в махинациях при строительстве водовода, глава Минкульта Арина Новосельская, обвиняемая в получении 25 миллионов взятки, покинули кресла руководители администраций ряда городов.

По мнению экспертов, кадровый кризис не удастся решить быстро, а громкие отставки и активная работа силовиков в регионе продолжатся.

- Череда задержаний продолжится. Мы видим, что этот процесс идет по всей России. В 90-е у братвы была такая поговорка: «Пока очередь не подошла, хоть в футболке без охраны вдоль по Пушкинской ходи, ничего не будет. А как подошла, хоть на БТРе ездить». Фатализм такой. Вот и сейчас кому-то очередь подошла. Ответственность должна быть, чтобы человек, когда приходит министром работать, понимал, какого рода ущерб он может нанести своим неумелым руководством, - считает политический обозреватель Николай Филиппов.

По мнению политолога, решить вопрос нехватки грамотных чиновников в регионе невозможно с помощью кадров с материка из-за их незнания специфики Крым. В тоже время толковых управленцев украинского периода «с шестью партбилетами в карманах» в Крыму мало, а степень ответственности для них должна быть усилена.

- Многие просят: пришлите нам генерал -губернатора – честного, непьющего, взяток не берущего. Вы реально верите, что где-то в Подмосковье есть тайная оружейная комната, где такие губернаторы лежат в заводской упаковке? Их по всей России не хватает таких. Находить надо того, кто знает Крым и готов работать. Но он будет делать ошибки и у него будет прошлое, в котором, наверняка, будут темные пятна – если человек высоко поднялся, он не мог не замараться по пути. Поэтому на счет «пришлите кого- то откуда-то»: где гарантия, что этот кто-то будет эффективен и честен. Пока не поработает, не поймете,- считает Филиппов.

Политолог Владимир Джаралла отмечает, что проблема управленцев в Крыму будет в значительной мере влиять на развитие региона в дальнейшем.

- К отрицательным моментам прошедшего года можно отнести кадровый кризис, который показал, что те люди, которые стоят в системе управления Крыма, в значительной степени по различным причинам не соответствуют требованиям времени. И это та проблема, которую нельзя решить мгновенно, сейчас, которая несомненно будет оказывать влияние на будущее,- отметил Джаралла.

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