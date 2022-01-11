«Хрустальное мясо»: Почему в Крыму отказались от китайского рецепта засолки медуз

Крупное скопление медуз отряда корнеротов. Фото: wikipedia

Крымские ученые готовы поделится рецептами блюд из медуз с фирмой, которая займется их переработкой. Технологию приготовления разработали специалисты Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Не так давно они заявили о новом способе обработки желетелых, благодаря которому из медуз получаются вкусные супы, салаты, крекер и даже мармелад. Следующим этапом должно стать внедрение технологии в производство и реализация полуфабриката в торговой сети, рассказала «Комсомолке» заведующая сектором технологий переработки водных биологических ресурсов керченского отдела Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Любовь Есина.

- Мы готовы сотрудничать со всеми, кто проявит интерес к переработке медуз Азово-Черноморского бассейна,- отметила Есина.

«Фишка» приготовления в том, чтобы не допустить обезвоживания медуз. Сразу после вылова у желетелых начинается процесс самопроизвольного отделения жидкости, который продолжается и при варке. Поэтому медуз нельзя замораживать, соответственно, для промысла не могут использоваться морозильные суда.

Чтобы уплотнить мясо и не дать стечь воде, в Китае, например, где медуза ропилема (относится к тому же отряду, что и заполонивший крымские пляжи корнерот) считается деликатесом, используют алюмокалиевые квасцы – это двойная соль алюминия, калия и серной кислоты, хорошо растворимая в воде. Эти же кристаллы обычно используют при производстве инактивированных вакцин, дезодорантов, при крашении тканей, фотоделе и чистке сточных вод. А в странах Юго-Восточной Азии их применяют еще и для производства искусственных продуктов питания. За счет алюмокалиевых квасцов мясо медузы становится плотным и приобретает хрустящую текстуру.

Выброшенные на берег медузы в Керчи. Фото: Юлия МАРКИНА

Китайскую технологию пытались взять на вооружение в Крыму еще при Союзе - в конце 70-х – 80-х годов прошлого столетия. Но отказались из-за химического привкуса продукта. Желетелых стали рассматривать в качестве материала для удобрений и строиматериалов.

- Исследования выявили ряд недостатков такой переработки корнерота. Из-за того, что корнерот по диаметру купола меньше ропилемы, в полученном продукте отмечалась недостаточная толщина мяса медузы, по сравнению с мясом, полученным из ропилемы. Недостатком являлось и накопление в продукте алюминия, химический привкус и запах. Также рассматривались другие направления переработки корнерота: использование в качестве удобрений (медузу вносили на поля под озимые), корма для селькохозяйственной птицы и животных, в производстве керамических плиток для связывания строительной смеси, - рассказала Любовь Есина.

Не стали использовать технологию алюмокалиевых квасцов и сейчас. Крымские специалисты разработали свой, уникальный, способ получения соленого полуфабриката, который пока не раскрывается. Рецепт узнает тот, кто решит внедрить новый и нетрадиционный для России продукт в производство.

Вареная медуза, по словам технологов ЮгНИРО, не имеет ярко выраженного вкуса и запаха. Поэтому хорошо сочетается с соусами и пряностями. Соленую медузу можно использовать для приготовления салатов и первых блюд.

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