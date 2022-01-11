Коронавирус в Крыму, последние новости на 11 января: Плюс 56 новых заболевших

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Архив "КП"

В период зимних каникул в Крыму более 9 тысяч человек прошли процедуру иммунизации от коронавируса. По последним данным, против Covid-19 полностью вакцинировано 849 329 человек.

В период с 1 по 9 января 2022 года прошли вакцинацию первым компонентом 1 697 человек, вторым – 4 682. Для прохождения ревакцинации в прививочные пункты обратились 2 996 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

За истекшие сутки на территории Республики Крым выявили 56 новых случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе Минздрава РК. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 127 737 человек с Covid-19.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 044 человека, - говорится в сообщении.

За последние 24 часа на территории республики выздоровели 55 человек, за весь период – 119 102. Скончались от ковида за последние сутки 9 человек, с начала пандемии - 4 527.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 11 января в Севастополе зарегистрированы 73 новых случая заболевания коронавирусом. За последние сутки 94 человека были выписаны после выздоровления. Умерли 6 человек в возрасте от 38 до 98 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 366 человек. В настоящий момент выздоровели 50 626 человек, 1 879 умерли. Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против Covid-19.

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