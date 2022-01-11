Черным лесорубам, покусившимся на краснокнижный можжевельник в Севастополе, грозит «уголовка»

Под Севастополем неизвестные вырубили посадку можжевельника. Фото: Екатерина Измайлова/Черный список Севастополь/Вконтакте

Департамент природных ресурсов и экологии Севастополя организовал проверку по факту вырубки можжевельника в районе поселка Сахарная Головка. Местные жители наткнулись на пеньки во время новогодних праздников. Фотографии со свежими спилами появились в соцсетях. Причем вырубка, как отмечают пользователи, стала повсеместной и не ограничивается Сахарной Головкой.

- Гуляя вблизи города много натыкаюсь на пеньки можжевельника, и это не сухостой, а свежие пенечки. Где контролирующие органы? – написала одна из пользователей.

Как рассказали КП-Крым в Севприродназоре, специалисты ведомства выехали на место и проводят проверку. Речь идет о вырубке можжевельника колючего - этот вид занесен в Красную книгу и является охраняемым. Сколько деревьев ценных пород было вырублено, сейчас подсчитывают. Как отметила заведующая сектором экопросвещения и профилактики правонарушений Севприроднадзора Юлия Ищинская, причастным к вырубке может грозить ответственность вплоть до уголовной.

- В зависимости от объема может грозить и уголовная ответственность. Или же административная ответственность, плюс отдельно штраф за каждое спиленное дерево. Сумма зависит от возраста дерева, его породы и диаметра спила, - сказала Ищинская.

Интересно, что спилы можжевельника активно продают в интернете. На одном из популярных сервисов продаж краснокнижные спилы можно приобрести как для поделок, так и для оформления саун и бань.

В Крыму можжевельник продают от 10 рублей за спил. Фото: Авито

- Естественный ароматизатор для дома, бани и сауны. Диаметр до 20 сантиметров. Цена от 4000 рублей за метр квадратный ( 5кг),- говорится в объявлении продавца из Москвы, готового отправить товар в любую точку страны.

По словам продавца, где поставщики берут спилы ему неизвестно, но можжевельник «не сибирский, это точно».

В России можжевельник произрастает практически по всей лесостепной полосе, в том числе и в Крыму, где это дерево занесено в Красную книгу и особо охраняется из-за угрозы исчезновения.

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