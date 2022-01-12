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Общество12 января 2022 8:15

В Симферополе презентовали уникальный туристический проект «Крафтовый Крым»

Календарь крафтовых мест Крыма презентовал Крымский Рекламный Центр «Моремедиа»
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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Некоммерческий проект должен способствовать улучшению туристической направленности республики

Некоммерческий проект должен способствовать улучшению туристической направленности республики

Новый проект с необычным названием «Крафтовый Крым» рассказывает об объектах Крыма, которые успели прославиться крафтовым (ручным, - ред.) производством. Они представляют большой интерес для развития гастрономического туризма на полуострове. В их ряды входят лавандовые, устричные и мясные фермы, сыроварни, винодельни и даже производство кофе, чая и сладостей, которые делают Крым еще более привлекательным на туристов.

Так, в рекламном Центре «Моремедиа» считают, что некоммерческий проект должен способствовать улучшению туристической направленности республики. Благодаря «Крафтовому Крыму» может повыситься и интерес к региону.

По словам руководителя и автора проекта Анастасии Лященко, крымский полуостров - уникальный регион для путешественников, которые ищут новые и интересные направления гастротуров.

- У нас много собственных производств, о которых мало кто знает. Например, устричная ферма, где можно продегустировать свежих устриц и нырнуть с аквалангом, чтобы посмотреть, как их выращивают. Сыроварня, где можно попробовать местные сыры. Мясные фермы, которые изготавливают такой прошутто, который даст фору знаменитым европейским мясным деликатесам. А чего стоит уникальный гастрономический тур по поиску трюфелей, - отмечает автор «Крафтового Крыма».

Обо всех предстоящих событиях можно узнать в специальном календаре, который имеет необычный дизайн и отрисован в изометрическом стиле. Он дает возможность полного обзора предмета на все 360 градусов. Поэтому, когда люди смотрят в календарь, они могут намного больше узнать об определенном объекте.

Изометрический дизайн дает возможность осмотра предмета со всех сторон. Это возможно благодаря объемным фигурам на рисунках, которые передают глубину.

- Каждый рисунок не просто объемный – его можно рассматривать, с каждым разом открывая новые детали, - говорит дизайнер проекта Виктор Пироженко.

Изометрический дизайн дает возможность осмотра предмета со всех сторон

Изометрический дизайн дает возможность осмотра предмета со всех сторон

Для того, чтобы стать обладателем необычного календаря абсолютно бесплатно, можно всего лишь написать любой комментарий в социальные сети «Моремедиа»:

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