В Симферополе презентовали уникальный туристический проект «Крафтовый Крым»

Некоммерческий проект должен способствовать улучшению туристической направленности республики

Новый проект с необычным названием «Крафтовый Крым» рассказывает об объектах Крыма, которые успели прославиться крафтовым (ручным, - ред.) производством. Они представляют большой интерес для развития гастрономического туризма на полуострове. В их ряды входят лавандовые, устричные и мясные фермы, сыроварни, винодельни и даже производство кофе, чая и сладостей, которые делают Крым еще более привлекательным на туристов.

Так, в рекламном Центре «Моремедиа» считают, что некоммерческий проект должен способствовать улучшению туристической направленности республики. Благодаря «Крафтовому Крыму» может повыситься и интерес к региону.

По словам руководителя и автора проекта Анастасии Лященко, крымский полуостров - уникальный регион для путешественников, которые ищут новые и интересные направления гастротуров.

- У нас много собственных производств, о которых мало кто знает. Например, устричная ферма, где можно продегустировать свежих устриц и нырнуть с аквалангом, чтобы посмотреть, как их выращивают. Сыроварня, где можно попробовать местные сыры. Мясные фермы, которые изготавливают такой прошутто, который даст фору знаменитым европейским мясным деликатесам. А чего стоит уникальный гастрономический тур по поиску трюфелей, - отмечает автор «Крафтового Крыма».

Обо всех предстоящих событиях можно узнать в специальном календаре, который имеет необычный дизайн и отрисован в изометрическом стиле. Он дает возможность полного обзора предмета на все 360 градусов. Поэтому, когда люди смотрят в календарь, они могут намного больше узнать об определенном объекте.

Изометрический дизайн дает возможность осмотра предмета со всех сторон. Это возможно благодаря объемным фигурам на рисунках, которые передают глубину.

- Каждый рисунок не просто объемный – его можно рассматривать, с каждым разом открывая новые детали, - говорит дизайнер проекта Виктор Пироженко.

Изометрический дизайн дает возможность осмотра предмета со всех сторон

Для того, чтобы стать обладателем необычного календаря абсолютно бесплатно, можно всего лишь написать любой комментарий в социальные сети «Моремедиа»:

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