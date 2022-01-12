Коронавирус в Крыму, последние новости на 12 января: Выявлено еще 78 случаев заболевания

С начала года количество новых случаев коронавируса не превышает сотни в день Фото: Архив "КП"

В Крыму количество вакцинированных от коронавирусной инфекции превысило 850 тысяч человек. Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить еще 350 тысяч.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 127 тысяч 815 случаев COVID-19. Справились с болезнью 119 тысяч 187 человек. Умерли 4 тысячи 538 пациентов.

Данные Миндрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрированы 78 случаев новой коронавирусной инфекции.

Выписаны с выздоровлением за сутки 85 человек. Умерли 11 пациентов. Лаборатории за сутки выполнили исследования 3602 пробы на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 71 новый случай COVID-19. С выздоровлением выписаны 84 пациентов, умерли 5.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 53 тысячи 437 человек. Выздоровели 50 тысяч 710 инфицированных, 1884 умерли.

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