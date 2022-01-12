Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье12 января 2022 8:08

Коронавирус в Крыму, последние новости на 12 января: Выявлено еще 78 случаев заболевания

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 12 января
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
С начала года количество новых случаев коронавируса не превышает сотни в день

С начала года количество новых случаев коронавируса не превышает сотни в день

Фото: Архив "КП"

В Крыму количество вакцинированных от коронавирусной инфекции превысило 850 тысяч человек. Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить еще 350 тысяч.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 127 тысяч 815 случаев COVID-19. Справились с болезнью 119 тысяч 187 человек. Умерли 4 тысячи 538 пациентов.

Данные Миндрава РК по заболеваемости COVID-19

Данные Миндрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрированы 78 случаев новой коронавирусной инфекции.

Выписаны с выздоровлением за сутки 85 человек. Умерли 11 пациентов. Лаборатории за сутки выполнили исследования 3602 пробы на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 71 новый случай COVID-19. С выздоровлением выписаны 84 пациентов, умерли 5.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 53 тысячи 437 человек. Выздоровели 50 тысяч 710 инфицированных, 1884 умерли.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Крыму 2022: последние новости