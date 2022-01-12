«Почему нужно выливать грязь»: Волочкова вынуждена отдыхать на Мальдивах из-за любви к Крыму

Анастасия Волочкова и ее возлюбленный Сергей. Фото: Анастасия Волочкова/Instagram

Скандальная балерина Анастасия Волочкова вторую неделю отдыхает на Мальдивах с новым возлюбленным Сергеем, которого она встретила на программе «Давай поженимся». Новоиспеченная пара впервые вышла в прямой эфир в Instagram, во время которого обсуждались не только любовные вопросы. Подписчики кидали провокационные вопросы и комментарии. Например, что «Сергей - аферист, и он находится в розыске от Украины».

Конечно, Анастасия встала на защиту возлюбленного.

- Не вижу смысла это обсуждать. Я живу с человеком. Почему нужно находить что-то такое, чтобы выливать грязь? Сергей не в розыске, у него нет судимостей. Если бы это было так, мы бы не смогли поехать на Мальдивы. Сергей сделал много добрый дел. Он организовал группу людей, которые помогали вывозить детей и женщин из Донбасса в Крым. Но, к сожалению, любой человек, кто был в Крыму или в Донецке, считается чуть ли не террористом, - рассказала Волочкова и добавила, что тоже не въездная на Украину.

Балерина вспомнила, что много раз приезжала в Крым с благотворительными концертами, чем и заслужила статус персоны нон-грата в незалежной.

- За пять лет, исключая прошлый год, я станцевала в Крыму 60 благотворительных концертов с местными детьми. Да, на Украине мне не рады, зато я могу ездить на Мальдивы. При такой ситуации мне Мальдивы гораздо важнее и интереснее, - заключила балерина.

Напомним, Анастасия Волочкова считает Крым российским. Она не раз приезжала на полуостров с концертами. Балерина очень любит делать знаменитые шпагаты на фоне крымских пейзажей.

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