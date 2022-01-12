«Зима? Не слышали». Фото цветущего миндаля в морозном Крыму появились в Сети

В Крыму цветет миндаль. Фото: Подслушано Ялта/Вконтакте

В Крыму не смотря на календарную зиму расцвел миндаль. Фото цветущих деревьев в Новом Свете под Судаком появились в социальных сетях.

-Зима? Нет, не слышали,- отметил автор поста.

По словам дендролога Ботанического сада Таврической академии КФУ им. Вернадского Ирины Савушкиной, в зимнем цветении миндаля нет ничего удивительного. Кроме него в Крыму еще перед Новым годом зацвела калина боднантенская, жасмин голоцветковый и жимолость душистая. При этом морозы, которые пришли в регион на этой неделе, навредят лишь отдельным распустившимся цветкам.

Специалисты уверены, что морозы навредят лишь отдельным цветкам. Фото: Подслушано Ялта/Вконтакте

- На Южном берегу миндаль цветет обычно несколько позже, в феврале. Но некоторые виды цветут и в январе. Конечно же зимнецветущие растения могут столкнутся с сильными морозами, критической для них является температура -1- 2 градуса. И растения могут подмерзать. Но подмерзают только совсем распустившиеся цветки. Они отмерзнут. А при нуле они обычно просто теряют окраску и становятся жухлыми. Но как только температура поднимется, эти растения продолжат цветение, - рассказала КП-Крым Савушкина.

Критическими температурами для растений на Южном берегу Крыма, при которых они могут погибнуть, по словам специалиста, являются морозы до -10-13 градусов. Кстати, именно такие морозы и шквалистый ветер синоптики прогнозируют в Крыму на старый Новый год. В целом же цветущие в Крыму зимой растения выдерживают и 20-градусный мороз.

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