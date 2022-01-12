Депутат подал в суд на главу Крыма из-за антиковидных ограничений

Депутат судакского горсовета считает указ главы Крыма незаконным.

Депутат судакского горсовета Александр Смолов привлек к себе внимание необычным поступком. Народный избранник подал иск в Верховный суд Крыма и потребовал признать незаконным указ главы республики о режиме повышенной готовности, который устанавливает ряд ограничений из-за коронавируса.

Стоит заметить, что два года назад были приняты поправки к республиканскому закону, которые расширили полномочия Сергея Аксенова. В частности, глава Крыма имел право принимать нормативно-правовые акты, направленные на обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций. Но депутата Александра Смолова это обстоятельство не остановило.

ДЕПУТАТ СОМНЕВАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ВЫИГРАЕТ СУД

В разговоре с КП-Крым народный избранник заявил: указ Сергея Аксенова незаконный. Александр Смолов, считает, что документ ограничивает свободное передвижение непривитых пенсионеров старше 60 лет. Эта мера, по мнению народного избранника, лишала эту категорию граждан законных льгот на бесплатный проезд, которые действовали до начала декабря.

Кроме того, истец утверждает, что такого юридического термина, как QR-код, не имеет ни федеральное, ни местное законодательство. А охранники супермаркетов не имеют права требовать паспорт, подтверждающий личность владельца кода.

По словам активиста, иск суд зарегистрировал, но вернул для устранения замечаний. Сам Смолов не уверен, что выиграет дело.

- Мне сделали смешные замечания, якобы я не имею права говорить об ограничении прав и свобод людей старше 60-и лет, чьи права нарушаются, потому что я не представляю эту возрастную категорию. Шансов, конечно, нет. И скорее всего дело до суда не дойдет. Но если, дойдет, то я буду подавать дальше - в Конституционный суд. В то, что выиграю, я конечно, не верю. Но еще Бодров сказал, что «сила в правде», - отметил Александр Смолов.

ЭТО САМОПИАР

По мнению политолога, члена Общественной палаты Крыма Дениса Батурина, иск против Сергея Аксенова ни что иное как самопиар. Для того, чтобы оспаривать нормы указа, по его словам, должна быть собрана достаточная доказательная база

- Это вполне ожидаемое действие со стороны оппозиционно настроенных к крымской власти деятелей. Никакой неожиданности здесь нет. Я крайне сомневаюсь, что он выиграет в суде. Ведь тогда будет нужно подавать иски в отношении каждого губернатора каждого субъекта РФ, а также в отношении всех ведомств, которые так или иначе участвовали в принятии мер по поводу ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Одним словом, все это похоже на пиар оппозиционно настроенного гражданина, - объяснил в разговоре с КП-Крым Денис Батурин.

Эксперт отмечает, что в части ограничений для передвижения людей в возрасте старше 60 лет, глава Крыма руководствовался в первую очередь необходимостью сохранения их здоровья. И представители ответчика, в случае если дело дойдет до суда, обратят на это внимание.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Андрей Бороздин, врач скорой помощи, проработавший в «красной зоне»

- Система QR-кодов абсолютно оправдана. Да, в Крыму заболеваемость значительно снизилась – по сравнению с октябрем и ноябрем. Но не нужно расслабляться. Спустя пару недель мы получим вал заболеваемости – это результат скученности людей в торговых центрах в период новогодних праздников. Я считаю, что отмена проверки QR-кодов при посещении торговых центров, может нам аукнуться. Кроме того, за время нерабочих дней в Крыму побывали порядка 265 тысяч людей.

Что касается людей старше 60-лет, то эта категория лиц входит в наибольшую группу риска. Их нужно беречь, и тут все было сделано правильно. К тому же для них не вводились никакие ограничения, а просто был отменен льготный проезд в транспорте. Не было запрета для их передвижения! В этой части позиция депутата мне абсолютно не ясна.

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