Коронавирус в Крыму, последние новости на 13 января: плюс 94 зараженных

С начала пандемии выявили 127 909 положительных на Covid-19 Фото: Архив "КП"

Уже больше недели суточное количество зараженных ковидом в Крыму не превышает сотню человек. Однако за последние несколько недель цифры начали расти. Напомним, что qr-коды о вакцинации или перенесенном заболевании были временно отменены для посещения общественных мест. Ограничения в республике сняли до 20 января.

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Данные Министерства здравоохранения РК

В Крыму, по данным Министерства здравоохранения РК, за 12 января зафиксировали 94 случая коронавируса. С начала пандемии выявили 127 909 положительных на Covid-19. Лаборатории республики за сутки обследовали на коронавирус 4 049 человек.

Количество выздоровевших за сутки - 115 человек, за весь период с начала пандемии – 119 302.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 13 января в Севастополе зарегистрировали 89 случаев заражения коронавирусом, 90 человек выписали после выздоровления, сообщили в пресс-службе правительства города.

Умерли 7 человек в возрасте от 42 до 85 лет.

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