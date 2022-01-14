Бьет по глазам: яркость подсветки на Крымском мосту продолжают регулировать

Подсветку на Крымском мосту включили к 9 мая 2021 года. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань»

На Крымском мосту продолжают регулировать яркость подсветки, выполненной в цветах государственного флага. Ее запустили 9 мая прошлого года. Однако налаживание светового оборудования продолжается до сих пор. Как рассказали КП-Крым в пресс-службе Упрдор «Тамань», подсветку настроили перед Новым годом, но полностью отрегулировать освещение должны через месяц.

- В декабре 2021 года были выполнены мероприятия по настройке эксплуатационных характеристик осветительных установок архитектурной подсветки транспортного перехода. Полностью пусконаладочный работы будут завершены в феврале 2022 года, - сообщили в пресс-службе.

С тех пор как арки Крымского моста осветились яркими красками, многие водители стали жаловаться на слепящий глаза свет. С соцсетях именно его часто называют причиной аварий на мосту в ночное время и даже просят немного «прикрутить яркость».

- У меня у самой со стороны Тамани, перед аркой, чуть не случился инцидент. Ехала, максимум 80, по крайней справа, поздно вечером. Синяя подсветка моста дико слепит в глаза! Ведь у каждого человека свое световосприятие. Грузовик, который стоял без габаритов и знака аварийки, увидела в самый последний момент! Жутко. До сих пор мурашки от воспоминания,- отметила одна из пользователей.

По мнению водителей именно мощный свет на мосту мог спровоцировать и жуткую аварию 1 января, в которой погибли 20-ти летние парень и девушка из Тамани. Автомобиль, в котором они ехали с друзьями в Керчь, влетел в автокран и почти полностью ушел под него. Однако причиной аварии, как отметили ранее в ГИБДД, стало несоблюдение скоростного режима на мокрой дороге.

Тем не менее подсветку Крымского моста еще будут регулировать.

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