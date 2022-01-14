В интернате Симферополя раскрыли подробности истории с избиением глухонемого 9-летнего мальчика

Девятилетнего Женю мама забрала из школы-интерната с синяками и ссадинами. Фото: Севастопольские мамы/Вконтакте

История с глухонемым 9-летним воспитанником симферопольской специальной школы-интерната взбудоражила общественность. Соцсети буквально «взорвались» после письма мамы мальчика, которая рассказала об избиении ребенка. По словам женщины, когда она в очередной раз приехала забирать сына на выходные, обнаружила на его лице и теле многочисленные кровоподтеки и ссадины. Судмедэкспертиза зафиксировала синяки в районе носа, над верхней губой, на шее, а также возле позвоночника и на ягодице. По словам мамы, руководство школы-интерната не смогло объяснить происхождение травм, выдвинув версию о том, что ребенок мог сам упасть с кровати.

- На протяжении 40 минут она [директор школы-интерната] выдвигала различные версии, начиная от того, что «Женя упал с кровати» заканчивая тем, что «Он сам побил себя по щекам, спине и ягодицам». Что делают дети в ночное время и что происходит в закрытых спальнях интерната узнать невозможно – видеокамер нет, ночников нет, свидетелей нет,- цитируют маму мальчика в группе «Севастопольские мамы», куда написала женщина.

Сама мама ребенка общаться с КП-Крым не захотела, отметив, что «не видит в этом необходимости», а решать вопрос нужно в правовом поле.

Как пояснила заместитель директора школы-интерната Людмила Ижболдина, к которой «Комсомолка» обратилась за комментарием, дети в учебном заведении находятся круглосуточно, но педагоги уходят домой в девять вечера, после чего контроль за воспитанниками ложится на плечи нянечек. Что произошло в тот день, там сейчас и пытаются выяснить. В интернате организована служебная проверка.

- Мальчиков было в спальне двое. Воспитатель уложила их спать, подождала, пока они заснут и ушла. Нянечки находятся всю ночь на этаже. Через какое-то время нянечка услышала крик, выяснила, в какой комнате, прибежала. Женя спрятался под одеяло. На утро посмотрели, а на лице синяки. Ребенка осмотрели, кроме синяков на лице, больше синяков нигде ее было. Это я говорю как человек, который это все видел…Судмедэкспертиза ставит синякам 5-7 дней. Это не могло было в четверг. Я лично видела этого ребенка целым и невредимым. Я сама присутствовала в четверг у них на уроке и никаких увечий на ребенке не было,- уверяет заместитель директора.

9-ти летний Женя из Севастополя не слышит и не разговаривает, и пока еще не может изъясняться на языке жестов - в симферопольскую специальную школу его зачислили только в октябре прошлого года. Поэтому и рассказать, что с ним произошло, тоже не может. Ребенка характеризуют как тихого и не вступающего в контакт.

Конфликтов между ним и соседом по комнате педагоги не замечали. Ровесник Жени уже умеет говорить жестами, но сам он из непростой семьи - родители находятся в стадии лишения родительских прав. И сказать наверняка, ладили дети или нет в школе не могут.

- Для нас самих это шок, и мы в первую очередь заинтересованы в восстановлении справедливости, - уверяет Людмила Ижболдина.

Выяснить что произошло в тот день должны правоохранительные органы. Проверку по данному факту организовала прокуратура и МВД, где усматривают признаки халатности со стороны руководства школы-интерната. Свою проверку начали Следком и Министерство образования республики.

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