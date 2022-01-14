В управлении федеральных дорог опровергли данные о передаче трассы «Таврида» в собственность Крыма

Трасса "Таврида" в Крыму. Фото: пресс-служба АО "ВАД"

В управлении федеральных автодорог Упрдор «Тамань» опровергли информацию о передаче трассы «Таврида» в собственность Крыма. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе оператора, главная транспортная артерия полуострова находится в федеральном ведении, процесс передачи уже завершен.

- Информация о передаче трассы «Таврида» из федеральной в республиканскую собственность не корректна. В настоящее время завершен процесс передачи этой дороги как раз в федеральную собственность. С января 2021 года подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Тамань» отвечает за содержание данной трассы, - отметили в пресс-службе Упрдор «Тамань».

Ранее в пятницу Госкомрегистр Крыма сообщил, что оформил в республиканскую собственность основной ход федеральной трассы «Таврида» и 70 сооружений дорожного транспорта, входящих в ее состав - транспортные развязки, надземные пешеходные переходы и мосты. Сообщалось, что права оперативного управления закрепили за ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Также глава Госкорегистра Инна Смаль сообщила, что в дальнейшем дорога и 2600 земельных участков, по которым она проходит, включая капитальные строения, все же будут оформлены в федеральную собственность.

Трасса А-291 «Таврида» была официально открыта для полноценного движения транспорта 27 августа 2020 года с участием президента Владимира Путина. При этом в двухполосном режиме она начала частично работать уже в 2018-м, спустя после начала строительства, которое вела компания «ВАД».

Общая протяженность «Тавриды» 250 километров. Она включена в перечень автомобильных дорог федерального значения.

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