Коронавирус в Крыму, последние новости на 15 января: плюс 122 зараженных

На Крымском полуострове действуют мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ковид на полуострове начинает возвращать былые позиции. Статистика новых случаев заболевания уверенно переваливает за сотню случаев за сутки. Власти отреагировали досрочным возращением ограничений в виде предъявления Q-кода для посещения общественных мест. Поначалу ограничения в республике сняли до 20 января, но затем обозначили новую дату – 17 января.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения РК

Пресс-служба министерства здравоохранения Республике Крым сообщила, что за минувшие сутки в регионе выявили 122 случая новой коронавирусной инфекции.

Избавились от опасной хвори 120 мужчин и женщин. За все время пандемии медики спасли 119 541 человеческую жизнь.

Не обошлось, к сожалению, за прошедшие сутки умерли 11 ковидных больных.

Коронавирусная инфекция в общей сложности отобрали жизнь у 4568 человек.

Данные Министерства здравоохранения РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 15 января в Севастополе зафиксировали 108 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Медики после выздоровления выписали домой 55 пациентов.

Но не всех удалось спасти: умерли 4 человека в возрасте от 65 до 93 лет.

За все время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 730 мужчин и женщин, выздоровели 50 913 человек, 1 900 летальных исходов.

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