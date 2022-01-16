Коронавирус в Крыму, последние новости на 16 января: 139 заболевших

В Крыму снова растет заболеваемость коронавирусом. Архивное фото.
Заболеваемость коронавирусом в Крыму снова пошла вверх. Власти республики в связи с этим досрочно вернули QR-коды для посещения общественных мест. Они снова начнут действовать с понедельника, 17 января. Хотя ранее планировалось, что пауза в QR-проверках продлится до 20 января.
КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ
За минувшие сутки по данным Министерства здравоохранения республики, коронавирус подтвердился у 139 человек. 10 человек скончались. В общей сложности коронавирус унес жизни 4578 человек в Крыму.
С выздоровлением выписаны 137 человек.
За сутки лаборатории республики обследовали на коронавирус 20 252 человека. Это небывалая цифра тестирований на Covid-19 с начала пандемии в Крыму.
Данные Министерства здравоохранения РК.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
По состоянию на 16 января в Севастополе зарегистрированы 114 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
56 человек выписаны после выздоровления. Умерли 4 человека в возрасте от 63 до 94 лет.
Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 844 человека.
В настоящий момент выздоровели 50 969 человек, 1 904 умерли.
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