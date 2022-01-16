Коронавирус в Крыму, последние новости на 16 января: 139 заболевших

В Крыму снова растет заболеваемость коронавирусом. Архивное фото.

Заболеваемость коронавирусом в Крыму снова пошла вверх. Власти республики в связи с этим досрочно вернули QR-коды для посещения общественных мест. Они снова начнут действовать с понедельника, 17 января. Хотя ранее планировалось, что пауза в QR-проверках продлится до 20 января.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За минувшие сутки по данным Министерства здравоохранения республики, коронавирус подтвердился у 139 человек. 10 человек скончались. В общей сложности коронавирус унес жизни 4578 человек в Крыму.

С выздоровлением выписаны 137 человек.

За сутки лаборатории республики обследовали на коронавирус 20 252 человека. Это небывалая цифра тестирований на Covid-19 с начала пандемии в Крыму.

Данные Министерства здравоохранения РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 16 января в Севастополе зарегистрированы 114 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

56 человек выписаны после выздоровления. Умерли 4 человека в возрасте от 63 до 94 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 844 человека.

В настоящий момент выздоровели 50 969 человек, 1 904 умерли.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50