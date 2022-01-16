Парк львов «Тайган» и зоопарк «Сказка» в Крыму закрылись из-за лицензии

Согласно новым требованиям в "Тайгане" перестраивают вольеры. Фото: Парк львов "Тайган"/Вконтакте

Парк львов «Тайган» и ялтинский зоопарк «Сказка» закрылись для посещения. Об этом сообщается на официальных сайтах зверинцев. Как рассказала КП-Крым пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина, решение о закрытии принял владелец парка Олег Зубков. Причиной закрытия стала необходимость получения лицензии, оформить которую из-за новых требований к зверинцам, не успели до 1 января.

- Олег Алексеевич сам закрыл до устранения последних недостатков по лицензии. Там их совсем немного, одно или два,- рассказали КП-Крым в пресс-службе «Тайгана».

Согласно закону «Об ответственном обращении с животными» к 1 января 2022 года все зоопарки, зверинцы, цирки и дельфинариумы страны должны были улучшить условиях содержания животных и обеспечить безопасность посетителей, чтобы получить новые лицензии.

Однако новые требования оказалось не просто исполнить, особенно это касается небольших зверинцев. Для этого необходимо полностью перестраивать вольеры, увеличивая площади содержания животных или же избавляться от питомцев.

Как рассказал КП-Крым владелец парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков, избавляться от животных в его зверинцах не придется. Территория парков позволяет перестроить вольеры.

- О сокращении речь не идет, только об увеличении площади вольеров и некоторых домиков, которые не проходят по нормативам по высоте и ширине. Это шимпанзе, у них высота 2,6 метра, а нужно 4 метра. По площади 40 метров надо, у нас не дотягивает. Поэтому перестраиваем эти домики. В «Сказке» тоже перестраиваются вольеры, - рассказал Зубков.

На расширение вольеров, как отмечает Олег Зубков, уйдет месяц-два. После чего «Тайган» и «Сказка» снова откроют для посетителей.

Cтали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«За целый день не присели»: у парикмахеров Керчи аншлаг перед возвращением QR-кодов

C 17 января в общественных местах снова начнет действовать пропускной режим (подробнее)

«Пенная вечеринка на Азовском море»: в Сети появились шокирующие кадры пляжа в Восточном Крыму

Берег Керченского полуострова покрылся снежной пеной (подробнее)