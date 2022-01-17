В Крыму при странных обстоятельствах пропал крановщик из Калининградской области

В последний раз мужчина выходил на связь месяц назад. Фото: Ирина Миронова

В Крыму бесследно исчез строитель из города Гусева Калининградской области. Юрий Выгодянский прилетел в Симферополь 7 декабря, чтобы устроиться на работу вахтовым методом. В Севастополе мужчине предложили работать крановщиком. Но уже через неделю связь с ним оборвалась.

- Он был на вахте в Кенгисеппе в Ленинградской области, работал там примерно три месяца и нашел фирму в Крыму, они предложили ему работу и купили билет на самолет. Но у них он не работал, что- то договор не стали заключать,- рассказала КП-Крым супруга Юрия Ирина Миронова.

Однако по прилете в Крым Юрий не сразу отправился на работу в Севастополь. Что-то привело его в Керчь, рассказывает женщина, которая все еще пытается понять маршрут передвижения мужа. Через неделю из Керчи мужчина отправил руководству фирмы SMS, в которой написал, что простудился после купания в море, но уже выезжает к ним. Но в итоге в Севастополе Юрий пробыл всего один день. Как утверждают в фирме «Крантехсервис», работа мужчине не подошла, и он уехал.

- Последний раз Юра звонил из поселка Молодежное. Может кто видел этого человека и узнает? Буду благодарна за помощь! В полицию обратилась, но никаких известий еще нет, - написала Ирина в соцсетях.

Заявление и всю информацию о муже Ирина отправила и в поисковый отряд «ЛизаАлерт». Там подтвердили «Комсомолке», что заявка находится в работе. Перед тем, как выставлять ориентировки, организаторы согласовывают поиск с полицией.

По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», в Крыму за прошлый год бесследно исчезли 25 взрослых и детей. Всего волонтеры-поисковики отработали 649 заявок. Живыми удалось разыскать 486 человек, 69 заявок не подтвердились. В 61 случаях пропавшие найдены мертвыми.

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