КрашКП - стартовали онлайн-выборы самого популярного студента Крыма

Проверь свою популярность с «Комсомолкой»

Популярность, к которой так стремятся молодые люди, приобрела новый формат. Сегодня это не только ощущение собственной важности и востребованности. Теперь - это возможность, которая конвертируется в рекламные контракты, и дает шанс транслировать мысли на многотысячную аудиторию одним нажатием кнопки. «Хайповать» можно на чем угодно, но гораздо важнее строить популярность на полезных делах.

Специально ко Дню студента «Комсомолка» проводит конкурс, в котором объединит самых крутых и популярных студентов, ставших «крашами» для молодежной аудитории Крыма!

Проверь свою известность - прими участие в конкурсе!

Успей подать заявку до 23 января! Найди свое самое лучшее фото, перейди по ссылке и загрузи его, добавь комментарий с информацией о себе: ФИО, номинация, место учебы, курс, специальность.

Ты можешь подать заявку в одной из четырех номинаций:

- Самый популярный студент-блогер;

- Самый популярный студент-спортсмен;

- Самый популярный студент-волонтер;

- Самый популярный студент-активист.

С 24 января начнется онлайн-голосование на сайте crimea.kp.ru, где каждый сможет поддержать своего кандидата на звание самого популярного в номинации. Проголосовать за кандидата просто - перейти на сайт, найти кандидата по фамилии и нажать на его фотографию.

Чтобы пригласить группу поддержки - опубликуй в социальных сетях пост с хэштегом #КрашКП и ссылкой на голосование. Так ты сможешь привлечь больше людей, соответственно - получить больше шансов на победу!

5 февраля «Комсомолка» закроет голосование и мы увидим - кто действительно самый популярный студент Крыма. Подарками и призами от партнеров и «Комсомольской правды» будут награждены не только победители, но и призеры, занявшие второе и третье места в номинациях. А главное - с победителями будет организовано персональное интервью, которое опубликуют на всех площадках «КП-Крым»!

Стань еще популярнее с «Комсомольской правдой»!