Инструктор, по вине которого в Крыму разбилась школьница с Алтая, отделался условным сроком

Суд огласил приговор по делу инструктора, по вине которого девушка-подросток упала с параплана. Фото: Влад КОМЯКОВ

Ялтинский городской суд вынес приговор инструктору, по вине которого летом прошлого года в Крыму разбилась с парапланом школьница из Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба суда. 17-летняя девушка отдыхала в Ялте вместе с родителями. За восемь тысяч рублей мужчина предложил школьнице совместный полет на параплане над Ай-Петри.

Однако, как выяснило следствие, инструктаж не провел и безопасный маршрут полета с учетом погодных условий не выбрал. Параплан при посадке упал с высоты около 30 метров. Девушка получила множественные переломы позвонков, сложную травму спины, перелом грудной клетки и черепно-мозговую травму. Позже выяснилось, что у мужчины не было лицензии и соответствующего сертификата на услугу.

- Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год,- сообщили в Ялтинском городском суде.

Кроме того, суд удовлетворил иск семьи и взыскал с подсудимого 500 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба.

На данный момент приговор в законную силу не вступил.

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