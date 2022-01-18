«У него много врагов»: в Крыму предотвратили заказное убийство бизнесмена

Как стало известно КП-Крым, Виктор является совладельцем эко-комплекса в Алуште

В Крыму силовики предотвратили заказное убийство.

Как стало известно КП-Крым, нападение готовилось на 49-летнего бизнесмена из Алушты по имени Виктор. Около года назад у предпринимателя погиб родной брат, который оставил щедрое имущество, но Виктор был не единственным наследником.

- Вместе с ним на состояние умершего претендовала и его супруга. Договориться о мирном разделе имущества у женщины с бизнесменом из Алушты не получилось, - сообщил КП-Крым источник в правоохранительных органах.

Тогда у женщины созрел коварный план - устранить конкурента. По предварительной информации, женщина решила найти киллера, чтобы «заказать» Виктора. Она не догадывалась, что в этой роли выступил полицейский. Чтобы уличить предполагаемую преступницу, силовики инсценировали убийство Виктора.

Как стало известно КП-Крым, Виктор является совладельцем эко-комплекса в Алуште. До недавнего времени предприниматель был одним из директоров базы отдыха. Но недавно бизнес-партнеры отстранили его от этой должности.

- На базе у него есть свое помещение (домик). С утра там стояла его машина, но самого Виктора нигде не было. К вечеру приехала его дочь Виктория, сказала, что не может найти отца. Домик вскрыли, но внутри его не было. Дочь была сильно напугана, говорила, что ее отцу может грозить опасность, и обратилась в полицию. У Виктора и правда есть враги. Много с кем у него есть имущественные споры, - рассказал КП-Крым источник, знакомый с ситуацией.

В МВД по Крыму от комментариев по данной теме воздержались.

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