Десять клиентов крупнейшего крымского банка получили призы по 100 тысяч рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Завершилась акция от крупнейшего крымского банка РНКБ, в рамках которой десять владельцев кредитных выиграли по 100 тысяч рублей.

Клиенты, которые оплачивали покупки кредитной картой банка до 26 декабря прошлого года на сумму 5000 рублей, автоматически становились участниками акции «Новогодние праздники».

По данным банка, с 22 ноября по 26 декабря участниками стали больше 100 тысяч человек. Они оплатили покупки кредитками на общую сумму почти в 2 миллиарда рублей.

Один из клиентов РНКБ оплатил по кредитной карте 800 тысяч рублей. Средняя сумма покупок победителей акции - 19 тысяч рублей.

Победителей выбрали с помощью генератора случайных чисел. Выигрыш - 100 тысяч рублей, уже зачислен на их карты, НДФЛ оплатил банк.

Так, победителями в новогодней акции от банка стали жители Симферополя, Севастополя, Судака, Алушты, Ялты, села Ароматное Белогорского района Крыма, а также города Гулькевичи Краснодарского края. Итоги акции опубликованы на официальном сайте РНКБ.

КСТАТИ

На сегодняшний день, по данным банка, каждый второй крымчанин является владельцем кредитной карты РНКБ. Клиенты могут пользоваться льготным беспроцентным периодом в течение 55-ти дней. При этом оформление, перевыпуск и обслуживание карты осуществляется бесплатно. Чтобы оформить кредитку, нужно оставить заявку на сайте банка. Когда будет получено одобрение, карту можно будет забрать в отделении финучреждения.