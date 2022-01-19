Не подведу спортивный Крым: студент-баскетболист сыграет на матче звезд в Перми

Владислав вместе с тренером отправился на матч в Пермь. Фото: Ассоциация студенческого баскетбола России

Студент Крымского федерального университета будет выступать в матче звезд Ассоциации студенческого баскетбола России. Владислав Крушельницкий уже второй год выступает за команду «КФУ-Грифоны» и показывает хорошие успехи. Он записывает на счет больше 30 очков за матч. Кстати, баскетболист стал лучшим игроком студенческой лиги ВТБ в ноябре.

Так, в ноябре крымчане неожиданно для баскетбольной России дали бой двум лидерам студенческого спорта – МГУ и Московской государственной академии физической культуры. Еще в прошлом сезоне крымские спортсмены сильно уступали своим конкурентам. А в конце прошлого года команда «Грифоны» в Санкт-Петербурге обыграла местную команду «Зенит-ЛГУ». Эта победа и вывела команду в дивизион «Топ».

В прошлом году Владислав участвовал в матче звезд АСБ. Фото: Ассоциация студенческого баскетбола России

- Наши баскетболисты хотят в матчах с лидерами показать свою лучшую игру. Конечно, дает о себе знать и подготовка к сезону. Наш тренер Валерий Ходорченко правильно выстроил тренировочную работу летом, поэтому все игроки прибавили по сравнению с прошлым сезоном. Уверен, что в январе мы еще прибавим в своей игре и попытаемся обыграть МГУ и МГФАК в Симферополе. Наши домашние матчи пройдут с 4 по 6 февраля, - рассказал КП-Крым Владислав Крушельницкий.

Баскетболисты хотят в матчах с лидерами показать свою лучшую игру. Фото: Спортивный клуб КФУ

Теперь же Владислав вместе с тренером отправился на матч в Пермь. Мероприятие пройдет 23 января.

- Каждый студент-баскетболист хочет поучаствовать в матче звезд. Спасибо тренеру и команде, что доверили мне такое право. Я не подведу спортивный Крым, - заверил спортсмен.

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