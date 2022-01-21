Это фото Юрий Выгодянский прислал жене из Севастополя. Фото: Ирина Миронова

Крановщик Юрий Выгодянский из Калининградской области, который приехал работать в Крым и бесследно исчез месяц назад, до сих пор не найден.

Его супруга Ирина Миронова, которая продолжает поиски мужа, рассказала КП-Крым, что полиция отказывается объявлять мужчину в розыск, потому что заявление об исчезновении поступило не по месту жительства. При этом саму историю, как считает женщина, в полиции расценивают как «семейную драму». Ее мужа не нашли, но силовики уверены, что он просто больше не хочет с ней жить.

- Вчера мне позвонила Ольга Александровна. Это женщина из полиции Симферополя, так она мне представилась. И говорит, что у нее плохие для меня новости. Заявила: муж не хочет с вами жить, ему надоела семья и он просто сбежал. Она провела опрос тех, кто видел Юрия, и он плохо обо мне говорил. Я ответила: почему тогда он сам мне об этом не скажет или не пришлет хотя бы SMS? И почему он не в сети? Если его видели, то где он? Полицейская его не нашла, а лишь контактировала с теми, кто его видел, - отметила Ирина.

Супруге Юрия в полиции сообщили, что ее пропавший муж активно перемещается между Керчью и Симферополем. При этом, где он - неизвестно. Сама Ирина в историю о странном уходе из семьи и резком нежелании общаться с родственниками не верит.

- Он всегда всем рассылал открыточки, SMS-ки разные. Прямо как проснется, так и пишет. И видео снимал в Крыму, - говорит женщина.

Последнее видео, которое муж прислал Ирине в месенджере, было из Севастополя. Он снимал море и храм, в который пришел.

- Я в севастопольском центральном храме. Родная моя, желаю прекрасного вечера, дочке большой приветик, - подписал Юрий то сообщение.

За комментарием КП-Крым обратилась в полицию. Получить какую-либо информацию по данной теме от ведомства к моменту публикации не удалось.

Напомним, Юрий Выгодянский прилетел в Крым 17 декабря, чтобы устроиться на работу крановщиком в Севастополе. Но перед поездкой в Севастополь, как говорит его супруга, Юрий странным образом оказался в Керчи, а потом и вовсе перестал выходить на связь.

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