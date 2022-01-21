Украинский олигарх продал титановый бизнес в Крыму: какие изменения ждут завод в Армянске

Бывший завод "Крымский титан" в Армянске. Фото: Group DF

На заводе в Армянске, который является крупнейшим в странах СНГ производителем диоксида титана, серной кислоты и сырья для строительной индустрии, сменился собственник. В конце декабря компания Ukrainian Chemical Products украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которой принадлежал завод в Армянске, продала свои активы в Крыму. Новым владельцем Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» стала компания «Русский титан», зарегистрированная в Барнауле.

Как сообщили КП-Крым на предприятии, изменений в структуре штата на заводе не будет. Работа продолжится в том же формате.

- Профиль деятельности, функционал, кадровый состав Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» не меняется, - сообщил КП-Крым директор Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» Эдуард Курмачев.

Титановый завод в Армянске является градообразующим предприятием, которое работает с 70-х годов прошлого столетия. После присоединения Крыма к России в 2014 году ЧАО «Крымский титан» из Армянска было перерегистрировано в Киеве под названием Ukrainian Chemical Products. Параллельно в Москве было зарегистрировано ООО «Титановые инвестиции», в структуру которого вошел филиал в Армянске.

В компании Фирташа Group DF, в которую входил «Крымский титан», заявили, что безуспешно пытались продать активы в Крыму с 2016 года: из-за политических обстоятельств завод «потерял свою экономическую привлекательность».

В прошлом году из-за связанных с санкциями перебоями с поставками сырья завод приостановил выпуск продукции. Но спустя два месяца удалось изменить и наладить логистику.

Напомним, в августе 2018 года из-за испарения содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО «Титановые инвестиции», местные жители стали жаловаться на першение в горле, плохой запах в воздухе и ржавчину, которая стала покрывать металлические предметы. Завод закрывать не стали, власти республики потребовали модернизировать производство, чтобы «ни один литр кислоты» не попадал в окружающую среду.

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