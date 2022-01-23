Коронавирус в Крыму, последние новости на 23 января: 298 заболевших

Всего с начала пандемии выявлено 129 813 заболевших Covid-19. Фото: Александра Тимощенко

На территории Крыма, по данным регионального Минздрава, за последние сутки выявлено 298 случаев коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии выявлено 129 813 заболевших Covid-19.

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Данные Минздрава РК

Так, за истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 585 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 188 человек, выздоровевших за весь период - 121 097.

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В городе-герое, по состоянию на 23 января, зарегистрированы 212 новых случаев заболевания COVID-19. 40 человек выписаны после выздоровления. Умерли 3 человека в возрасте от 58 лет до 81 года.

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