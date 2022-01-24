Посещала церковь и ходила к психиатру: что известно о крымчанке, выбросившей из окна 8-летнюю дочь

Страница женщины в соцсети.

Ужасная трагедия потрясла небольшой поселок Новый Свет под Судаком. На глазах у соседей 44-летняя женщина выбросила из окна свою 8-летнюю дочь. Это произошло вечером в субботу, 22 января. В результате падения с четвертого этажа маленькая Мария (имя девочки изменено), которой в начале февраля должно было исполниться девять, скончалась на месте. Прибывшие медики констатировали смерть.

По рассказам соседей, трагедии предшествовала ссора женщины с мужем. Она грозилась, выбросить дочь из окна, если мужчина уйдет.

- Возможно это было состояние крайнего аффекта, потому что у нее буквально перед этим был очень сильный скандал с мужем. И она ему пригрозила, что если сейчас он выйдет из квартиры, то она сбросит ребенка с балкона. А муж тоже был разозленный, и вышел. И она это сделала. Непонятно, почему в таком состоянии муж оставил ребенка с женой, а не мог взять девочку и выйти с ней, - рассказала КП-Крым женщина, знакомая с семьей.

По данным источников КП-Крым, мать девочки состоит на учете у психиатра, наблюдается у врача с диагнозом «шизофрения» и получает пенсию по инвалидности. Однако соседи не замечали за ней странного поведения. Скорее, вела себя как все, говорят люди. И скандалы в семье бывали, как и у многих. Женщина, по рассказам соседей, была верующим человеком и посещала храм.

- У нее нет такого расстройства, чтобы она не могла жить в социуме. В этом плане она адаптированная, может общаться и взаимодействовать с людьми. Особенного чего-то, и выходящего из ряда вон, за ней не замечали. Девочку с ней всегда видели веселую и счастливую. Она покупала ей вкусняшки, девочка была хорошо одета. Мама их в Ялту с бабушкой отправляла на отдых, - рассказала жительница Нового Света.

Известно, что мама девочки рано вышла замуж. Ее первым мужем стал москвич, который забрал жену в столицу, где у пары родились двое сыновей. Однако женщина пристрастилась к наркотикам. Последовал развод, в результате которого дети остались с отцом.

Приехав в Крым, женщина, как рассказывают соседи, изменила образ жизни, и снова вышла замуж. В результате этого союза восемь лет назад у пары появилась дочь. У женщины много фотографий с маленькой дочкой в социальных сетях.

Что на самом деле стало причиной трагедии, будут разбираться правоохранители. В отношении убившей ребенка матери возбуждено уголовное дело.

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