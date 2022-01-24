Как репитеры «убивают» сигнал мобильной связи в Крыму

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Крымчане часто жалуются на плохое качество мобильной связи. «Звонишь человеку, а говорят, что, мол, сеть перегружена» или «гудки идут, а через секунду абонент уже не на связи», в «моем спальном районе постоянно нет связи», - такие сообщения часто появляются в соцсетях. И если в горах или вдали от городов отсутствие сигнала можно объяснить отдаленностью от базовых станций операторов связи, то минимум «палочек» в городах уже вызывает у абонентов недоумение.

- Я живу в районе Куйбышевского рынка в Симферополе, снимаю квартиру в пятиэтажном доме. Это практически центр города. Но мне приходится ходить по квартире и буквально становиться на табуретку у окна на кухне, потому что только здесь «ловит» связь, - пожаловалась КП-Крым жительница Симферополя Юлия.

Позже она узнала, что в ее районе обнаружили два нелегально установленных репитера - усилителя мобильной связи. Эти устройства покупают для того, чтобы улучшить качество связи. Выбор таких усилителей огромен, но не все абоненты, к сожалению, осознают, что установка такого ретранслятора дома может навредить целому району. По данным Управления Роcкомнадзора по Крыму и Севастополю, в регионе за минувший год зарегистрировали 56 нарушителей, которые установили репитеры, не получив разрешение на использование радиочастотного сигнала.

- К сожалению, самостоятельная установка репитеров – распространенный случай. Но вместо пользы усилители сигнала приносят вред всем пользователям мобильной связи, которые находятся рядом с этим устройством. Так, один усилитель связи может оставить без сигнала целый микрорайон или небольшое поселение, - поясняют в пресс-службе мобильного оператора WIN mobile.

Технически это происходит так: когда вы говорите по телефону или выходите в сеть через мобильный интернет, ваше устройство принимает сигнал от мобильной базовой станции, а затем передает его обратно. Если же неподалеку будет работать репитер, базовая станция будет слышать только его, потому что сигнал устройства в разы превышает мощность сигнала телефона.

Мобильные операторы Крыма работают над обеспечением бесперебойной передачи и приема данных. Это возможно благодаря бесшовному покрытию. Но иногда строительства базовых станций для обеспечения качественного сигнала недостаточно.

- Некоторые стройматериалы, которые используются при строительстве домов и коммерческой недвижимости, снижают качество радиосигнала, есть сложности и в горной местности. В таких случаях имеет смысл установить каналообразующее устройство, которое, в отличие от репитеров, не использует существующий канал от базовой станции, а создает свой, никому не создавая помех своей работой. Кроме того, это устройство регистрируется в Главном радиочастотном центре, а собственник получает лицензию на использование, - отмечает Виталий Толмачев, директор по работе с корпоративными и государственными сегментами ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» (ТМ «Волна мобайл»).

По совам эксперта, обеспечить качественный мобильный сигнал можно как внутри помещения, так и снаружи - локальное наружное покрытие. Также существуют и комбинированные варианты. Каждый случай и вариант решения проблемы операторы рассматривают отдельно. Все зависит от местности, задач, бюджета и других характеристик.

- Наиболее востребованы такие виды работ сегодня у гостиничного бизнеса, который часто находится в окружении гор и, вместе с тем, имеет высокий трафик, особенно в сезон. Решения по усилению сигнала также применяются в любых других местах с большим скоплением людей, подвальных помещениях. Мы реализовали коммерческие проекты по усилению мобильного сигнала в отеле «Мрия», в гостиницах на Мангуп-Кале, в Аэропорту «Симферополь» и во многих других местах, - рассказывает Виталий Толмачев.

КСТАТИ

Самовольная установка репитеров запрещена законом «О связи». Усилители в пределах зоны обслуживания могут устанавливать только операторы мобильной связи, поэтому при плохом сигнале лучше обращаться к ним. Также оператор обязан регистрировать репитер в органах Роскомнадзора. Если же вы установите репитер самостоятельно, то попадаете под административное правонарушение (ч.2, ч.3, ст. 13.4 КоАП РФ). Нарушителям грозит штраф в размере 1000-1500 рублей. Должностные лица заплатят штраф 1500-3000 рублей, а юридические лица - от 15 до 30 тысяч рублей. При этом незаконные устройства могут конфисковать.